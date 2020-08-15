Известная блогерша заразилась коронавирусом

Блогер Александра Балковская
, известная как Саша Спилберг
, сообщила подписчикам, что она и ее молодой человек заболели коронавирусом.
Саша выложила фотографию — она и ее друг держат в руках тесты на коронавирус с положительными результатами.
«У нас подтвердился коронавирус… Последние несколько дней были в дымке, мы даже предположить не могли что болеем — были уверены что у меня обычная простуда. Симптомы у обоих разной тяжести и мы находимся на карантине до 25 Августа», — написала блогер.
Саша задала фолловерам вопрос — был бы им интересен подробный рассказ о ее болезни в онлайн-режиме?
«Я считаю своей обязанностью делиться в своём контенте опытом о том, как проходит заболевание и насколько оно непредсказуемо. У меня самая сильная симптоматика уже прошла, но у Парула все еще температура и сильная слабость. В общем, держим за нас кулачки Мне снять влог о том как у нас проходит вирус? Напишите в комментариях если да!»
Подписчики ответили, что в первую очередь желают Саше и Парулу поскорее выздороветь. Но влог их, конечно, интересует…
«да…я бы хотела влог, но потом как написала комент додумалась, вот я дура, вабще главное здоровье, Саша держись!», « Снимай чаще, Саш…Чтобы знали как у тебя дела, все ли проходит хорошо…»
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