Известная блогерша заразилась коронавирусом

Саша выложила фотографию — она и ее друг держат в руках тесты на коронавирус с положительными результатами.

«У нас подтвердился коронавирус… Последние несколько дней были в дымке, мы даже предположить не могли что болеем — были уверены что у меня обычная простуда. Симптомы у обоих разной тяжести и мы находимся на карантине до 25 Августа», — написала блогер.

Саша задала фолловерам вопрос — был бы им интересен подробный рассказ о ее болезни в онлайн-режиме?

«Я считаю своей обязанностью делиться в своём контенте опытом о том, как проходит заболевание и насколько оно непредсказуемо. У меня самая сильная симптоматика уже прошла, но у Парула все еще температура и сильная слабость. В общем, держим за нас кулачки Мне снять влог о том как у нас проходит вирус? Напишите в комментариях если да!»

Подписчики ответили, что в первую очередь желают Саше и Парулу поскорее выздороветь. Но влог их, конечно, интересует…

«да…я бы хотела влог, но потом как написала комент додумалась, вот я дура, вабще главное здоровье, Саша держись!», « Снимай чаще, Саш…Чтобы знали как у тебя дела, все ли проходит хорошо…»