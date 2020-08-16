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«Как тебе спится, Саша»: Рита Дакота записала песню о белорусских протестах 

News.ru и ещё 2 1 час назад
Дакота записала песню о белорусских протестах
Фото: Anatoly Lomokhov/Russian Look/Global Look Press
Уроженка Минска певица и композитор Рита Дакота выпустила песню под названием «Уходи», которую посвятила протестам в Белоруссии. По её словам, она бы «отдала всё, чтобы эта песня никогда не случилась».
Ролик с кадрами разгона мирных демонстраций силовиками Дакота опубликовала на своей странице в Instagram. Исполнительница отметила, что, скорее всего, станет невъездной в страну, в которой живут её мама, семья и друзья.
Рита Дакота также пообещала, что уже 17 августа песня станет доступна для скачивания, а каждая заработанная копейка уйдёт в фонд пострадавших на протестах в Белоруссии.
Ранее NEWS.ru сообщал, что 12 августа Рита Дакота высказалась о подавлении силовиками протестов в Белоруссии. По её словам, она выла «от беспомощности и несправедливости», наблюдая в Сети за тем, как «в мирных людей кидали гранаты». Исполнительница обратилась к белорусским силовикам с призывом «одуматься и очнуться», задуматься над вопросом, где они будут, когда однажды президент Александр Лукашенко окажется в суде Гааги.
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Шоу-бизнес , Рита Дакота , Александр Лукашенко , Минск
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