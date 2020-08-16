Дакота записала песню о белорусских протестах

Уроженка Минска певица и композитор Рита Дакота выпустила песню под названием «Уходи», которую посвятила протестам в Белоруссии . По её словам, она бы «отдала всё, чтобы эта песня никогда не случилась».

Ролик с кадрами разгона мирных демонстраций силовиками Дакота опубликовала на своей странице в Instagram. Исполнительница отметила, что, скорее всего, станет невъездной в страну, в которой живут её мама, семья и друзья.

Рита Дакота также пообещала, что уже 17 августа песня станет доступна для скачивания, а каждая заработанная копейка уйдёт в фонд пострадавших на протестах в Белоруссии.