Врач прокомментировал скорую выписку Ефремова 

Сердечно-сосудистый хирург, заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии ЦЭЛТ Автандил Бабунашвили прокомментировал скорую выписку Михаила Ефремова после госпитализации с подозрением на инсульт, передает телеканал "360".

Врач объяснил, что на решение о выписке может повлиять ряд факторов.

При легком течении болезни быстрая выписка действительно возможна, утверждает медик, уточнив, что если суженная артерия восстановилась, то пациента можно отпустить домой уже через день. Но при тяжелом состоянии пациента могут продержать в больнице и месяц.

Также многое зависит от исходного состояния госпитализированного человека, добавил врач.