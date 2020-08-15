Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

Глызин указал виновного в смерти Легкоступовой 

Газета.Ru 27 минут назад
Глызин указал виновного в смерти Легкоступовой
Фото: Газета.Ru
Российский певец Алексей Глызин выразил мнение, что в смерти певицы Валентины Легкоступовой виноват ее муж, яхтсмен Юрий Фирсов, передает телеканал РЕН ТВ.
Муж внезапно отреагировал на смерть Легкоступовой
Артист считает ситуацию вокруг смерти исполнительницы дикостью.

"Я думаю, что вина полностью лежит на ее муже, с которым, как она говорила, была счастлива, но это все глупости", — сказал Глызин.

Ранее сообщалось, что исполнительница хита "Ягода-малина" Валентина Легкоступова впала в кому в наркологической клинике, куда ее доставили с пробитой головой после нескольких дней злоупотребления алкоголем. Врачи оценивали состояние 54-летней артистки как крайне тяжелое. Ее супруг был доставлен в отдел полиции.
Газета.Ru: последние новости
Друг Легкоступовой рассказал о реакции супруга певицы на ее смерть Друг Легкоступовой рассказал о реакции супруга певицы на ее смерть СК займется расследованием получения травм певицей Легкоступовой СК займется расследованием получения травм певицей Легкоступовой Исполнительницу хита "Ягода-Малина" Легкоступову нашли с пробитой головой в Москве Исполнительницу хита "Ягода-Малина" Легкоступову нашли с пробитой головой в Москве
Шоу-бизнес , Алексей Глызин , Юрий Фирсов , РЕН ТВ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Кошмар!»: Малышева не может вернуться в Россию
«Кошмар!»: Малышева не может вернуться в Россию
Муж внезапно отреагировал на смерть Легкоступовой
Муж внезапно отреагировал на смерть Легкоступовой
Дикий кабан выплыл из моря и попал на видео
Дикий кабан выплыл из моря и попал на видео
Сафронов раскрыл свои ежемесячные траты
Сафронов раскрыл свои ежемесячные траты
Видео
Опубликовано видео развода моста под музыку Цоя
00:52
Опубликовано видео развода моста под музыку Цоя
Забастовка работников завода БелАЗ попала на видео
00:30
Забастовка работников завода БелАЗ попала на видео
Белорусский милиционер раздал протестующим цветы и попал на видео
00:18
Белорусский милиционер раздал протестующим цветы и попал на видео
Дикий кабан выплыл из моря и попал на видео
00:41
Дикий кабан выплыл из моря и попал на видео
Министр в Белоруссии назвал массовые забастовки флешмобом
00:56
Министр в Белоруссии назвал массовые забастовки флешмобом
В мире Политика
Улицу в Москве залило кипятком
00:17
Улицу в Москве залило кипятком
Происшествия Новости Москвы
Белорусский милиционер раздал протестующим цветы
00:18
Белорусский милиционер раздал протестующим цветы
В мире
Белоруски бросились обнимать опустивших щиты ОМОНовцев
00:20
Белоруски бросились обнимать опустивших щиты ОМОНовцев
В мире
На горе Куштау начались столкновения
00:19
На горе Куштау начались столкновения
Происшествия
Турция испытала Akinci с украинскими двигателями
01:47
Турция испытала Akinci с украинскими двигателями
Армия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение