Глызин указал виновного в смерти Легкоступовой 

Российский певец Алексей Глызин выразил мнение, что в смерти певицы Валентины Легкоступовой виноват ее муж, яхтсмен Юрий Фирсов, передает телеканал РЕН ТВ.
Артист считает ситуацию вокруг смерти исполнительницы дикостью.
"Я думаю, что вина полностью лежит на ее муже, с которым, как она говорила, была счастлива, но это все глупости", — сказал Глызин.
Ранее сообщалось, что исполнительница хита "Ягода-малина" Валентина Легкоступова впала в кому в наркологической клинике, куда ее доставили с пробитой головой после нескольких дней злоупотребления алкоголем. Врачи оценивали состояние 54-летней артистки как крайне тяжелое. Ее супруг был доставлен в отдел полиции.