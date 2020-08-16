Появились новые подробности гибели Виктора Цоя 

Свидетельница аварии, в результате которой погиб музыкант Виктор Цой , раскрыла новые подробности трагедии в беседе с телеканалом НТВ.

По словам женщины, она проживает в ста метрах от места, где разбился артист. Она рассказала, что видела, как машина музыканта пронеслась мимо ее дома на огромной скорости, а затем резко вылетела на встречную полосу и врезалась в автобус. Женщина подчеркнула, что из-за сильного удара двигатель автомобиля отлетел к дереву.

Собеседница телеканала рассказала, что вызвала скорую помощь и сотрудников правоохранительных органов . Она также добавила, что помогла достать тело Цоя из машины.

Спустя сутки после аварии женщина узнала у местных следователей, что в крови музыканта якобы обнаружили 1,2 промилле алкоголя. Однако потом эту информацию было решено убрать из документов, утверждает женщина.

Виктор Цой погиб в возрасте 28 лет 15 августа 1990 года после того, как его «Москвич» вылетел на встречную полосу и столкнулся с автобусом «Икарус» на трассе Слока — Талси. Водитель автобуса был признан невиновным.