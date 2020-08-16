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Появились новые подробности гибели Виктора Цоя 

Lenta.ru и ещё 3 30 минут назад
Появились новые подробности гибели Виктора Цоя
Фото: Галина Кмит / РИА Новости
Свидетельница аварии, в результате которой погиб музыкант Виктор Цой, раскрыла новые подробности трагедии в беседе с телеканалом НТВ.
По словам женщины, она проживает в ста метрах от места, где разбился артист. Она рассказала, что видела, как машина музыканта пронеслась мимо ее дома на огромной скорости, а затем резко вылетела на встречную полосу и врезалась в автобус. Женщина подчеркнула, что из-за сильного удара двигатель автомобиля отлетел к дереву.
Собеседница телеканала рассказала, что вызвала скорую помощь и сотрудников правоохранительных органов. Она также добавила, что помогла достать тело Цоя из машины.
Спустя сутки после аварии женщина узнала у местных следователей, что в крови музыканта якобы обнаружили 1,2 промилле алкоголя. Однако потом эту информацию было решено убрать из документов, утверждает женщина.
Виктор Цой погиб в возрасте 28 лет 15 августа 1990 года после того, как его «Москвич» вылетел на встречную полосу и столкнулся с автобусом «Икарус» на трассе Слока — Талси. Водитель автобуса был признан невиновным.
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Шоу-бизнес , Виктор Цой , МВД , НТВ
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