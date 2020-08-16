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Галкин: «На мне двойная ответственность за детей» 

Ирина Лебедева и ещё 4 22 минуты назад
Галкин: «На мне двойная ответственность за детей»
Фото: Instagram
Алле Пугачевой 71 год, ее супругу Максиму Галкину — 44. У них близнецы –Лиза и Гарри, которым в сентябре исполнится только 7 лет.
Ведущая YouTube-шоу «А поговорить?» Ирина Шихман задала Максиму «неудобный вопрос» о том, как ощущается в их семье столь большая разница в возрасте и как юморист будет воспитывать детей, когда их мама уйдет из жизни.
Как оказалось, эта тема в звездном семействе была обговорена заранее.
Подробностями с широкой публикой Галкин делиться не стал, однако заверил, что все детали обговорены и продуманы. Что же касается его самого, то шоумен понимает — на нем «двойная ответственность».

«Я чувствую ответственность за семью и детей. Даже двойную ответственность из-за нашей разницы в возрасте. Конечно, мы обговариваем этот вариант развития событий», — приводит слова Галкина «Комсомольская правда».

Максим считает, что его жена — «невероятная мать, лучшая из всех», обожающая Лизу и Гарри.

«Алла часто говорит: «Я хочу успеть их чему-то научить», — отметил он.

Как ранее писал «Рамблер», певица Алла Пугачева и комик Максим Галкин спокойно живут в деревне Грязи за высоким забором, принимают гостей и не дружат с местными жителями.
Комментарии
Шоу-бизнес , Другое , Максим Галкин , Алла Пугачева , Комсомольская правда
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