Галкин: «На мне двойная ответственность за детей» 

Ведущая YouTube-шоу «А поговорить?» Ирина Шихман задала Максиму «неудобный вопрос» о том, как ощущается в их семье столь большая разница в возрасте и как юморист будет воспитывать детей, когда их мама уйдет из жизни.

Как оказалось, эта тема в звездном семействе была обговорена заранее.

Подробностями с широкой публикой Галкин делиться не стал, однако заверил, что все детали обговорены и продуманы. Что же касается его самого, то шоумен понимает — на нем «двойная ответственность».

«Я чувствую ответственность за семью и детей. Даже двойную ответственность из-за нашей разницы в возрасте. Конечно, мы обговариваем этот вариант развития событий», — приводит слова Галкина «Комсомольская правда».

Максим считает, что его жена — «невероятная мать, лучшая из всех», обожающая Лизу и Гарри.

«Алла часто говорит: «Я хочу успеть их чему-то научить», — отметил он.