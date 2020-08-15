Раскрыто место похорон Легкоступовой

Валентину Легкоступову могут похоронить на Новодевичьем кладбище. Не исключено, что звезда будет покоиться рядом с другими знаменитыми артистами.
Однако, официальной информации на этот счёт нет, Легкоступову могут похоронить и на других столичных престижных кладбищах, например, Троекуровском, рассказал близкий к окружению певицы человек.
Несколько лет назад у Новодевичьего кладбища появился филиал — новая территория Кунцевского погоста, где хоронят не только первых лиц государства, но и заслуженных деятелей культуры, — цитирует собеседника Nation News.
Певица Валентина Легкоступова умерла в возрасте 54 года 14 августа. В июле она вышла замуж за яхтсмена Юрия Фирсова.
Ранее NEWS.ru сообщал, что певица Ольга Зарубина, близкая подруга Валентины Легкоступовой, заявила о причастности к смерти артистки её супруга Юрия Фирсова. В версию, что Легкоступова получила черепно-мозговую травму при падении, поверить невозможно, считает Зарубина.