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СМИ узнали, где похоронят Валентину Легкоступову 

News.ru 1 час назад
Раскрыто место похорон Легкоступовой
Фото: globallookpress.com
Валентину Легкоступову могут похоронить на Новодевичьем кладбище. Не исключено, что звезда будет покоиться рядом с другими знаменитыми артистами.
Однако, официальной информации на этот счёт нет, Легкоступову могут похоронить и на других столичных престижных кладбищах, например, Троекуровском, рассказал близкий к окружению певицы человек.

Несколько лет назад у Новодевичьего кладбища появился филиал — новая территория Кунцевского погоста, где хоронят не только первых лиц государства, но и заслуженных деятелей культуры, — цитирует собеседника Nation News.

Певица Валентина Легкоступова умерла в возрасте 54 года 14 августа. В июле она вышла замуж за яхтсмена Юрия Фирсова.
Ранее NEWS.ru сообщал, что певица Ольга Зарубина, близкая подруга Валентины Легкоступовой, заявила о причастности к смерти артистки её супруга Юрия Фирсова. В версию, что Легкоступова получила черепно-мозговую травму при падении, поверить невозможно, считает Зарубина.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Ольга Зарубина , Юрий Фирсов , Валентина Легкоступова
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