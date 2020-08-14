Друг Легкоступовой рассказал о ее возвращении в Россию

Друг Валентины Легкоступовой Вадим Манукян рассказал, почему после переезда за границу певица решила вернуться в Россию

В беседе с "МК" он отметил, что в 2010-х годах артистка решила отправиться в Испанию , где прожила несколько лет.

"Ранее я говорил, что у нее папа болел, она его выхаживала. Ко всему прочему, в Испании отношения с бывшим мужем у нее закончились", — сказал Манукян.

Друг певицы отметил, что после расставания с супругом ее больше ничего не держало за границей. Кроме того, мать Легкоступовой не хотела уезжать из России вслед за дочерью.

По словам Манукяна, на родине артистка собиралась заново начать карьеру.

Собеседник издания рассказал, что по возвращении Легкоступова стала начальником отдела культуры в Феодосии.

"Валя часто рассказывала, как организует праздники, местные концерты", — цитирует его "МК".

Он добавил, что около двух лет назад Легкоступова решила отказаться от чиновничьей работы.

В последние годы певица, как и ее муж, увлекалась яхтингом, который ее вдохновлял "больше, чем творчество".

Манукян заявил, что Легкоступова не любила делиться подробностями личной жизни.

Как сказал друг исполнительницы, у нее не было проблем со здоровьем и "ничего не предвещало беды"

"Она говорила: "Я счастливый человек!" Постоянно это повторяла", — заметил он.

Ранее дочь певицы сообщила, что 54-летняя Легкоступова умерла сегодня днем.

На этой неделе стало известно, что артистка попала в больницу с травмой головы и, по данным некоторых СМИ, гематомами по всему телу. В клинике ей сделали операцию. Дочь исполнительницы отмечала, что Легкоступова впала в кому.