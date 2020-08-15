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Стивен Сигал принял зачёты по ГТО у жителей Костромской области 

News.ru и ещё 4 1 час назад
Стивен Сигал принял зачеты по ГТО у школьников
Фото: globallookpress.com
Стивен Сигал стал гостем летней олимпиады в посёлке Шарья Костромской области. Актёр и мастер боевых искусств вошёл в бригаду судей, принимавших зачёты по ГТО.
Костромчане сдавали нормы на стадионе педагогического колледжа в Ветлужском. Каждый участник, справившийся с нормативами, получил от актёра значок ГТО, сообщает пресс-служба партии «За правду», в политсовет которой входит Сигал.
Актёр отнёсся к судейству очень серьёзно. Он заявил, что спорт не только улучшает здоровье, но и приучает к ответственности.

Спорт учит быть человеком, который может быть ответственным гражданином и ответственным семьянином, который заботится не только о себе, но и о семье, и об обществе. Именно поэтому очень важно пропагандировать спорт в школах, — сказал Сигал.

Голливудский актёр, получивший российское гражданство, мастер боевых искусств Стивен Сигал прибыл в Улан-Удэ и сразу отправился на экскурсию на площадь Советов. Также актёр собирался посетить центр буддийской традиционной Сангхи России — Иволгинский дацан, чтобы провести показательную тренировку со спортсменами Бурятии.
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Шоу-бизнес , Стивен Сигал , Костромская Область
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