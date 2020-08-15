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Фанатов Little Big разочаровал новый клип с Пухляшом 

Ura.Ru 26 минут назад
Фанатов разочаровал новый клип Little Big
Фото: URA.RU
Новый клип Little Big на песню «Tacos» посмотрели 2 миллиона человек менее, чем за сутки. Однако фанаты раскритиковали видеоролик.
В клипе снялся Пухляш — Дмитрий Красилов. Видеоролик начинается с того, что он приходит на кухню, чтобы перекусить и ставит бутерброд в микроволновку. После этого кетчуп, горчица, хот-дог и бутылка газировки на столе перед Пухляшом становятся участниками Little Big.
Несмотря на огромное количество просмотров, в комментариях фанаты критикуют группу Little Big. Многие отмечают, что клипы и песни музыкантов стали хуже.

«Я не хейтер Little Big, но раньше было намного лучше. Главная задача этой группы — сделать такой припев или мелодию, чтобы она засела у тебя в голове, но конкретно в этой песни этого не происходит, и после первого прослушивания не хочется слушать еще», — написал один из пользователей.

Другие указывают, что разочарованы: группа утратила свой неповторимый стиль. В Пухляше многие узнают себя по ночам.

«Мои сны, когда ложусь спать на голодный желудок», — пишут в комментариях.

Красилов прославился после того как снялся в видео группы Little Big на песню Uno. Оно оказалось самым популярным среди участников «Евровидение-2020». Позднее Пухляш снялся в клипе Cream Soda про карантин. Музыканты представили свою версию песни «Плачу на техно». Они вместе с другими участниками станцевали на балконах многоэтажки, устроив вечеринку с социальной дистанцией.
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