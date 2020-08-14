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Умерла Валентина Легкоступова 

Вероника Полынина 46 минут назад
Умерла Валентина Легкоступова
Фото: РИА Новости
Певица Валентина Легкоступова умерла в возрасте 54 лет. Об этом сообщила ее дочь Анетта Бриль в Instagram.
Последние дни певица находилась в коме после травмы головы, полученной при неизвестных обстоятельствах.
Стала известна причина травмы головы Легкоступовой
Как сообщал «Рамблер», Валентина Легкоступова — заслуженная артистка России. Она наиболее известна исполнением песни «Ягода-малина». 11 августа средства массовой информации сообщили, что дочь обнаружила ее в квартире с гематомами на теле и пробитой головой после запоя с мужем Юрием Фирсовым в течение нескольких дней. Певица была госпитализирована.
Некоторое время спустя ее состояние ухудшилось, у нее возник отек мозга, она впала в кому. Правоохранительные органы инициировали проведение проверки по данному факту и задержали Фирсова.
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Шоу-бизнес , Юрий Фирсов , Валентина Легкоступова , МВД
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