Максим Фадеев высказался об «озверевшем» Лукашенко

Российский музыкальный продюсер Максим Фадеев высказался в своем Instagram-аккаунте об «озверевшем» президенте Белоруссии Александре Лукашенко.

Фото: @fadeevmaxim @fadeevmaxim

Шоумен заявил, что не может молчать, потому что жестокость и мерзость, с которой действует политик, не поддается никакому анализу. «Полиция, которая ломает своим людям кости, бьют женщин, детей, без смущения. Я в шоке от увиденного», — отметил Фадеев.

Он выразил поддержку гражданам Белоруссии и призвал их держаться. «Я всем сердцем с вами!» — написал продюсер.

Ранее рэпер Влади из группы «Каста» поддержал протестующих против президента Белоруссии Александра Лукашенко белорусов, заявив, что глава государства ненавидит свой народ. «Лукашенко мне отвратителен. После расправ с людьми и задержаний тысяч человек, считаю, что он не имеет фактического и морального права руководить Беларусью. Я вижу, что он ненавидит свой народ — выше всякой меры терпеливый народ, смелый, умный, свободолюбивый, искренний в своих призывах», — написал артист.