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Малышева застряла в США 

News.ru и ещё 1 25 минут назад
Малышева застряла в США
Фото: globallookpress.com
Телеведущая Елена Малышева сообщила, что не может найти прямые билеты из Соединённых Штатов, куда улетела с семьёй. По её словам, «Аэрофлот» отменил все рейсы.
Она полетела в США к своей семье: в Америке у неё живёт старший сын Юрий, который работает в реанимации. У мужчины двое сыновей: Артур и Игорь, а скоро появится ещё и дочь Анна.

Я не видела детей и внуков шесть месяцев. Наконец-то всех увижу. Везу чемодан игрушек. Мой сын все время на работе — трудится в реанимации. И я буду помогать с ребятами, — рассказывала Малышева в Instagram при отправлении.

После прилёта она рассказывала, что в Нью-Йорке все заведения закрыты и «очень грустно». Им удалось найти лишь небольшой ресторан, где играют не профессиональные артисты, а любители.

Недавно с внуком села заниматься музыкой и стала объяснять, как заниматься самостоятельно, ведь я скоро уеду. Сказала это и расплакалась. Вот такие чувства нахлынули, — отметила она.

Малышева выразила недовольство отменой прямых рейсов между Нью-Йорком и Москвой, билеты на которые появились в продаже 1 августа.

Не могу понять, почему «Аэрофлот» продавал свободно билеты с 1 августа на каждый день, а теперь все неожиданно отменил! Я сейчас ищу билеты. Только через третьи страны. Кошмар, — подчеркнула она.

Как писал NEWS.ru ранее, ведущая рассказала, что обстановка в Москве и России по сравнению с Нью-Йорком выглядит более оптимистично. В ходе общения с профессором Дмитрием Сычёвым Малышева отметила, что «кошмары о коронавирусе сильно преувеличены». По её мнению, своевременное обращение к медикам и правильное лечение увеличивают шансы на выживание.
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Комментарии 3
Шоу-бизнес , Елена Малышева , Дмитрий Сычев , Аэрофлот , США
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