Малышева застряла в США 

Она полетела в США к своей семье: в Америке у неё живёт старший сын Юрий, который работает в реанимации. У мужчины двое сыновей: Артур и Игорь, а скоро появится ещё и дочь Анна.

Я не видела детей и внуков шесть месяцев. Наконец-то всех увижу. Везу чемодан игрушек. Мой сын все время на работе — трудится в реанимации. И я буду помогать с ребятами, — рассказывала Малышева в Instagram при отправлении.

После прилёта она рассказывала, что в Нью-Йорке все заведения закрыты и «очень грустно». Им удалось найти лишь небольшой ресторан, где играют не профессиональные артисты, а любители.

Недавно с внуком села заниматься музыкой и стала объяснять, как заниматься самостоятельно, ведь я скоро уеду. Сказала это и расплакалась. Вот такие чувства нахлынули, — отметила она.

Малышева выразила недовольство отменой прямых рейсов между Нью-Йорком и Москвой, билеты на которые появились в продаже 1 августа.

Не могу понять, почему «Аэрофлот» продавал свободно билеты с 1 августа на каждый день, а теперь все неожиданно отменил! Я сейчас ищу билеты. Только через третьи страны. Кошмар, — подчеркнула она.