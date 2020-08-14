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Белоруссия в огне. Главное

Пухляшу угрожает «бешеная еда» в новом клипе Little Big 

РИА Новости и ещё 2 2 часа назад
Участники питерской рейв-группы Little big выпустили на всех цифровых площадках новый зажигательный трек Tacos и опубликовали на YouTubeклип на него, в котором снялся актер Дима Красилов, более известный, как Пухляш.
Танцор из ролика Uno приходит на кухню, чтобы перекусить. Однако внезапно кетчуп, горчица, хотдог и бутылка газировки, стоящие на столе, оживают и становятся участниками Little big. Картинка быстро меняется, и вот уже напуганный Пухляш наблюдает, Илья Прусикин (Ильич) в шортах и майке из макарон ныряет в кастрюлю с кипящей водой, а Софья Таюрская в образе гейши предлагает ему суши. К счастью, все эти "аппетитные галлюцинации" заканчиваются и Красилов спокойно забирает свой бутерброд с сыром из микроволновки.
В песне, записанной в духе латиноамеранских танцевальных хитов, музыканты рассказывают о том, как сильно любят поесть, особенно мексиканские традиционные блюда тако и буррито. Запомнить слова трека тоже совсем несложно: музыканты, в основном, произносят только: "Tacos, tacos, tacos, tacos, tacos, tacos (Burrito, burrito)".
Меньше, чем за час красочный ролик, созданный Ильей Прусикиным и Алиной Пязок, набрал более 100 тысяч просмотров и 30 тысяч лайков на YouTube.
Дмитрий Красилов получил известность после того, как снялся в клипе группы Little big на песню Uno, с которой команда Ильи Прусикина должна была ехать на Евровидение в этом году. Однако из-за пандемии коронавируса конкурс перенесли. Но Пухляш успел стать звездой.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Видео , Илья Прусикин , Алина Пязок
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