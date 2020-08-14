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Опубликовано видео первой песни сына Децла 

Алевтина Жаркова 44 минуты назад
Сын Децла представил на суд публики свою первую песню. 15-летний отпрыск российского рэп-исполнителя, взявший один из его псевдонимов Джузеппе Джуниор, записал свою первую композицию.
Пользователи Сети положительно отнеслись к творчеству начинающего рэпера. В своих комментариях они пожелали сыну известного хип-хоп-музыканта, который пошел по стопам своего отца, успехов.
Напомним, Кирилл Толмацкий скончался в прошлом году в возрасте 35 лет. Один из первых звездных артистов отечественного рэпа ушел из жизни после выступления на вечеринке в Ижевске. Причиной смерти стала остановка сердца.
Шоу-бизнес , Видео , Кирилл Толмацкий
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