Опубликовано видео первой песни сына Децла 

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Сын Децла представил на суд публики свою первую песню. 15-летний отпрыск российского рэп-исполнителя, взявший один из его псевдонимов Джузеппе Джуниор, записал свою первую композицию.

Пользователи Сети положительно отнеслись к творчеству начинающего рэпера. В своих комментариях они пожелали сыну известного хип-хоп-музыканта, который пошел по стопам своего отца, успехов.