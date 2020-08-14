«Полиция ломает кости»: Фадеев об «озверевшем» Лукашенко 

9 августа, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно предварительным результатам, выборы выиграл действующий глава государства Лукашенко. Он набрал более 80% голосов избирателей.

После окончания голосования в городах Белоруссии начались массовые протесты. Вчера Фадеев опубликовал в инстаграме фотографию, на которой люди в форме ОМОН задерживают людей.

«Невозможно молчать! Я в шоке от увиденного», — написал он в подписи к ней.

Музыкант обвинил белорусских милицейских в том, что без смущения бьют женщин и детей и ломают кости соотечественникам, назвал Лукашенко озверевшим, его действия — жестокими, мерзкими и не поддающимися анализу и призвал граждан Белоруссии держаться.

«Беларусы, родные, я всем сердцем с вами!» — добавил он.

Вчера депутат парламента Белоруссии и «Мисс Белоруссия — 2018» Мария Василевич призвала тех, кто проявляет жестокость и насилие к беззащитным, и тех, кто провоцирует беспорядки, прекратить агрессию и посмотреть друг другу в глаза.