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«Полиция ломает кости»: Фадеев об «озверевшем» Лукашенко 

Артём Кульша 25 минут назад
«Полиция ломает кости»: Фадеев об «озверевшем» Лукашенко
Фото: ТАСС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко озверел. Об этом музыкант и продюсер Максим Фадеев заявил в своем инстаграме.
9 августа, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно предварительным результатам, выборы выиграл действующий глава государства Лукашенко. Он набрал более 80% голосов избирателей.
После окончания голосования в городах Белоруссии начались массовые протесты. Вчера Фадеев опубликовал в инстаграме фотографию, на которой люди в форме ОМОН задерживают людей.

«Невозможно молчать! Я в шоке от увиденного», — написал он в подписи к ней.

Музыкант обвинил белорусских милицейских в том, что без смущения бьют женщин и детей и ломают кости соотечественникам, назвал Лукашенко озверевшим, его действия — жестокими, мерзкими и не поддающимися анализу и призвал граждан Белоруссии держаться.

«Беларусы, родные, я всем сердцем с вами!» — добавил он.

Вчера депутат парламента Белоруссии и «Мисс Белоруссия — 2018» Мария Василевич призвала тех, кто проявляет жестокость и насилие к беззащитным, и тех, кто провоцирует беспорядки, прекратить агрессию и посмотреть друг другу в глаза.
Видео дня. После развода Муциниеце получает один удар за другим
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Шоу-бизнес , Максим Фадеев , Александр Лукашенко
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