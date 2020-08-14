Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

Фадеев заявил об «озверевшем» Лукашенко и обратился к белорусам 

Ura.Ru 16 минут назад
«Озверевший Лукашенко не поддается анализу»
Фото: ТАСС
Продюсер, уроженец Кургана Максим Фадеев высказался о ситуации в Белоруссии и поддержал местных жителей, участвующих в протестах. Действующая власть, по мнению Фадеева, озверела. Об этом продюсер заявил в своем Instagram.

«Жестокость и мерзость, с которой действует озверевший [президент Белоруссии Александр] Лукашенко, не поддается никакому анализу! Полиция, которая ломает своим людям кости… бьют женщин, детей, без смущения. Белорусы, родные, держитесь!» — написал Фадеев.

Протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа, после того, как ЦИК опубликовал результаты выборов президента. Согласно им, действующий глава республики Александр Лукашенко набрал около 80% голосов, однако независимые экзитполы сообщали, что около 80% набрала его оппонент Светлана Тихановская.
Сейчас Лукашенко готовит срочное обращение к народу. Помимо Фадеева, в защиту белорусов ранее также высказались телеведущий Гарик Харламов, певица Наталья Подольская и актриса Саша Бортич, пишет «Утро.ру».
Видео дня. После развода Муциниеце получает один удар за другим
Ura.Ru: последние новости
Российский банкир загнал в ипотеку принца Гарри и Меган Маркл Российский банкир загнал в ипотеку принца Гарри и Меган Маркл Соседи Пугачевой и Галкина по Грязи усомнились в разводе звезд Соседи Пугачевой и Галкина по Грязи усомнились в разводе звезд Джигурда предсказал события в Белоруссии полгода назад. И предлагал Лукашенко помощь, но с условием Джигурда предсказал события в Белоруссии полгода назад. И предлагал Лукашенко помощь, но с условием
Комментарии 3
Шоу-бизнес , Светлана Тихановская , Максим Фадеев , Гарик Харламов , Наталья Подольская , Александр Лукашенко , Центризбирком России , Ytro.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глава МВД Белоруссии сделал заявление
Глава МВД Белоруссии сделал заявление
Стал понятен «хитрый план Путина» в Белоруссии
Стал понятен «хитрый план Путина» в Белоруссии
Бондарчук напилась и показала трусы перед свадьбой
Бондарчук напилась и показала трусы перед свадьбой
«Вы ее убьете»: директор Ленкома о «пьянстве» Захаровой
«Вы ее убьете»: директор Ленкома о «пьянстве» Захаровой
Видео
Опубликовано видео маневров ОТРК «Искандер М»
01:05
Опубликовано видео маневров ОТРК «Искандер М»
Армия
Появилось видео пожара на ТЭЦ в Ачинске
00:51
Появилось видео пожара на ТЭЦ в Ачинске
Происшествия
Двухлетний гений-скейтбордист попал на видео
01:35
Двухлетний гений-скейтбордист попал на видео
В мире
Появилось видео забастовок предприятий в Беларуси
04:01
Появилось видео забастовок предприятий в Беларуси
В мире
Белорусский военный выкинул форму и попал на видео
00:18
Белорусский военный выкинул форму и попал на видео
В мире
Ближайший союзник России отворачивается от Москвы
00:48
Ближайший союзник России отворачивается от Москвы
В мире Статьи
Опубликовано видео осквернившей храм голой туристки
00:09
Опубликовано видео осквернившей храм голой туристки
В мире Происшествия
Михаил Ефремов в Боткинской больнице попал на видео
00:03
Михаил Ефремов в Боткинской больнице попал на видео
Общество Шоу-бизнес
Суд над укравшей 25 млн рублей кассиршей попал на видео
02:35
Суд над укравшей 25 млн рублей кассиршей попал на видео
Происшествия
В деле о расчлененке появились шокирующие подробности
00:07
В деле о расчлененке появились шокирующие подробности
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение