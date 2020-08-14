«Озверевший Лукашенко не поддается анализу»

«Жестокость и мерзость, с которой действует озверевший [президент Белоруссии Александр] Лукашенко, не поддается никакому анализу! Полиция, которая ломает своим людям кости… бьют женщин, детей, без смущения. Белорусы, родные, держитесь!» — написал Фадеев.