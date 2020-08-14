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Зубы за 5 млн: что с собой сделал Киркоров 

Павел Тиунов и ещё 2 30 минут назад
Блистательная улыбка Филиппа Киркорова, которую «король» отечественной поп-сцены продемонстрировал в клипе рэпера Давы «Ролекс», стоит как однокомнатная квартира в Москве, сообщает «Комсомольская правда». Певец остался доволен работой стоматологов.
Гриллзы (специальные накладки на зубы, которые обычно изготавливаются из драгоценных металлов — прим. ред.) Киркоров заказал в одной из столичных стоматологических клиник. Несмотря на то, что обычно их изготовление занимает около двух недель, дантисты справились за семь дней. В результате артист стал обладателем накладок, выполненных из «благородного металла» и инкрустированных бриллиантами. Гриллзы обошлись певцу в сумму около 5 миллионов рублей. Столько, по словам журналистов, стоит однокомнатная квартира в Москве.

«Гриллзы отлично отобразили посыл клипа — вот и решил попробовать этот атрибут. Роскошь!» — заявил Киркоров журналистам.

Ранее, как сообщал «Рамблер», возлюбленный Ольги Бузовой рэпер Дава опубликовал в YouTube клип на песню «Ролекс» при участии Филиппа Киркорова. За сутки после публикации музыкальное видео набрало 2,5 миллиона просмотров, 101 тысячу лайков и 123 тысячи дизлайков.
Комментарии 3
Шоу-бизнес , Видео , Филипп Киркоров , Комсомольская правда , Москва
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