Зубы за 5 млн: что с собой сделал Киркоров 

Блистательная улыбка Филиппа Киркорова , которую «король» отечественной поп-сцены продемонстрировал в клипе рэпера Давы «Ролекс», стоит как однокомнатная квартира в Москве сообщает «Комсомольская правда». Певец остался доволен работой стоматологов.

Гриллзы (специальные накладки на зубы, которые обычно изготавливаются из драгоценных металлов — прим. ред.) Киркоров заказал в одной из столичных стоматологических клиник. Несмотря на то, что обычно их изготовление занимает около двух недель, дантисты справились за семь дней. В результате артист стал обладателем накладок, выполненных из «благородного металла» и инкрустированных бриллиантами. Гриллзы обошлись певцу в сумму около 5 миллионов рублей. Столько, по словам журналистов, стоит однокомнатная квартира в Москве.

«Гриллзы отлично отобразили посыл клипа — вот и решил попробовать этот атрибут. Роскошь!» — заявил Киркоров журналистам.

Ранее, как сообщал «Рамблер», возлюбленный Ольги Бузовой рэпер Дава опубликовал в YouTube клип на песню «Ролекс» при участии Филиппа Киркорова. За сутки после публикации музыкальное видео набрало 2,5 миллиона просмотров, 101 тысячу лайков и 123 тысячи дизлайков.