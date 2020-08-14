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СМИ узнали стоимость бриллиантов на зубах Киркорова в клипе с Давой 

News.ru 1 час назад
Бриллианты на зубах Киркорова в новом клипе с ухажёром Бузовой Давидом Манукяном стоят как однушка в Москве. Украшения обошлись певцу в сумме не меньше пяти миллионов рублей.
Сам артист признался, что у него ещё никогда не было таких аксессуаров. Гриллзы выполнены в одной из столичных клиник по индивидуальному заказу и украшены логотипом бренда, о котором и поётся в клипе «Ролекс», пишет KP.RU.
Украшения сделаны из благородного металла, инкрустированы камнями. Для Киркорова стоматологи постарались изготовить украшения за семь дней, хотя на их создание обычно уходит две недели.

Гриллзы отлично отобразили посыл клипа — вот и решил попробовать этот атрибут. Роскошь! — поделился впечатлениями Киркоров.

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Пока все практикуют математические способности: посчитали стоимость кроссовок #airdior, узнали цену моих драгоценных зубов, вычислили прайс подарка для @dava_m … 💸 Я побеспокоился и оставил вам на десерт свои наряды и аксессуары @louisvuitton в новом клипе #Ролекс Готовьте калькуляторы — вам обязательно будет, что обсудить💰Уже завтра! 🧨 #ролинаруке Style by @arsenairapetov Hairstyle by @di_ladywhiphead

Публикация от  Филипп Киркоров (@fkirkorov)

Ранее NEWS.ru сообщал, что российский музыкант и блогер Давид Манукян, известный как Dava, опубликовал совместный клип с певцом Филиппом Киркоровым. В видео Киркоров предстал в образе рэпера с африканскими косичками и исполняет речитатив под автотюн.
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Видео , Филипп Киркоров , Давид Манукян , Комсомольская правда , Москва
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