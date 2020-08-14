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Алена Кравец: Памятник давит Началовой на грудь 

ИД «Собеседник» и ещё 2 4 часа назад
Кравец рассказала о жалобах Началовой с того света
Фото: РИА Новости
Актриса и певица Алена Кравец заявила, что ей с того света дала знак встревоженная Юлия Началова.
Со дня смерти певицы Юлии Началовой прошло почти полтора года. За это время актриса и певица Алёна Кравец несколько раз приходила на могилу звездной подруги. Недавно она вновь пришла на кладбище, после чего ей приснилась встревоженная Юлия. О чем переживает певица, Кравец откровенно рассказала нашему корреспонденту.
Юля Началова похоронена на престижном Троекуровском кладбище столицы. Она покоится рядом с Игорем Малашенко — мужем Божены Рынски, актером Владиславом Галкиным и другими известными личностями. В начале лета на ее могиле установили памятник. Родители покойной певицы сделали его на свои средства, не обращаясь за финансовой помощью к звездным друзьям. Монумент получился достойным: в центре — фотография Началовой, а рядом установлен ангелочек.

— Памятник, который Юле установили родители, — красивый и достаточно дорогой, — рассказывает Алёна. — Я считаю, что моя подруга достойна такого монумента. Еще я порадовалась обилию живых цветов — люди не забывают Началову, идут к ней каждый день. Но душа Юли, кажется, не на месте.

Кравец рассказала, что спустя пару дней после посещения кладбища увидела Началову во сне. Алёна проснулась в холодном поту. Свой сон она до сих пор помнит в малейших подробностях. Потому что такое забыть невозможно!

— Мы говорили с Юлей точно наяву, словно встретились за кулисами концерта или на ток-шоу, как это часто бывало при ее жизни, — говорит Алёна. — В моем сне Юля была несколько опечалена. Я у нее спросила: «Как твои дела?» Она сказала, что все хорошо. Только вот памятник ей несколько давит. Она пожаловалась мне, что строители залили могилу тяжелым бетоном, словно боятся, что она выйдет из-под земли.

«Ни травка не может сквозь эту глыбу пробиться, ни цветочек, ни луч солнца не согреет», — вспоминает слова Началовой из своего сна Кравец. — Я постаралась ее как могла успокоить. Монумент же действительно получился очень красивым! Но, с другой стороны, Началова права. Ведь, даже чтобы положить цветы, приходится в прямом смысле слова топтать ногами могилу. Это очень неудобно. Но в целом Началова памятником довольна. Ангелочек, который охраняет ее покой, Юле очень нравится. Она считает его самым удачным решением. Нравится ей и фотография на могиле — она ее очень любила при жизни. Мы поговорили с ней минут десять. В конце моего сна Юля повеселела, стала улыбаться и даже исполнила кусочек одной из своих песен. Какой же у нее роскошный голос — таких у нас на эстраде нет. Как жаль, что Началову не ценили при жизни!
По словам светской львицы, Юля нашла свое место на том свете. Она довольна, что ее имя не забыто и в этом мире. Кравец во сне рассказала Началовой, что о ней даже после смерти много говорят и пишут, пусть и небылицы. Как оказалось, певица об этом знала.
— Юле при жизни нравилась популярность, известность, она любила общаться с журналистами, давать интервью, обожала вспышки камер, — говорит Алёна Кравец. — Про артистов, я знаю по себе, часто ходит много разных баек. Слухами была окружена жизнь Юли, но еще больше их стало после ее смерти. Она, когда я стала о них рассказывать, лишь отмахнулась. Мы обсудили, как люди постоянно приносят к ней на могилу крем и воду. Она улыбнулась и заявила: «А разве я не достойна внимания и памяти?» Конечно, достойна. Еще как достойна! Честно говоря, я почти каждый день о ней вспоминаю. До сих пор не верится, что с нами больше нет такого светлого человечка, как Юля! Как же нам всем ее не хватает!
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Комментарии 5
Шоу-бизнес , Божена Рынска , Владислав Галкин , Юлия Началова , Алена Кравец , Игорь Малашенко
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