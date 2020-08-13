Гагарина завела любовника и улетела в Турцию

Как писал «Рамблер», ранее появились слухи о разводе Полины Гагариной с мужем Дмитрием Исхаковым. Фотограф заявил в соцсетях, что они с женой больше не живут вместе, но «сохраняют нормальные отношения» и «продолжают с любовью заботиться о детях».

По данным Telegram-канала, Гагарина и Чиняев отдыхают в люксовом пятизвездочном отеле Vogue Hotel Supreme Bodrum.

Сообщается, что влюбленные решили остановиться в отдельной двухэтажной вилле отеля под названием «‎Афродита», неделя пребывания в которой стоит 1,750 млн рублей.