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Джигурда высмеял слова Пригожина о трате двух миллионов рублей в месяц 

РИА Новости 43 минуты назад
«Люди живут на 8 тысяч»: Джигурда высмеял Пригожина
Фото: РИА Новости
Актер и шоумен Никита Джигурда прокомментировал в интервью порталу Teleprogramma.pro слова продюсера Иосифа Пригожина о его месячных тратах.
Ранее Пригожин рассказал, что в месяц тратит не менее полутора-двух миллионов рублей. По его словам, в эту сумму входят и деньги, которые он выплачивает сотрудничающим с ним артистам.
Джигурда отметил, что во время карантина тратил около 30 тысяч рублей в месяц, при этом он "пил один кефир" и не ел мясо.

"Я знаю, что некоторые люди живут вообще на 8–12 тысяч рублей. Мне смешны слова продюсера Иосифа Пригожина, которому надо полтора миллиона рублей в месяц", — заявил шоумен.

Актер указал, что в указанную сумму входили траты только на него, а не на его семью, которая проживает во Франции.

"Там, конечно, на 30 тысяч рублей не проживешь", — добавил он.

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Шоу-бизнес , Никита Джигурда , Иосиф Пригожин
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