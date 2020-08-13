Екатерина Волкова поделилась честным снимком без макияжа 

Актриса сериала «Воронины» Екатерина Волкова решила поделиться своим честным селфи без косметики. Женщина призвала представительниц прекрасного пола любить себя такими, какие они есть.

38-летняя Екатерина Волкова не побоялась показать себя без макияжа. Актриса похвасталась своим поклонникам, что и без косметики она выглядит весьма замечательно. Волкова прилегла на подушку, раскинула волосы и с вызовом посмотрела в камеру телефона.

View this post on Instagram A post shared by Екатерина Волкова (@volkovihome) on Aug 13, 2020 at 1:23am PDT Звезда «Ворониных» решила порассуждать на тему косметики и отношения девушек к ней. Она сообщила, что женщины очень часто стараются впечатлить своих избранников, для чего пользуются косметикой и услугами профессиональных визажистов. Тогда мужчины, дабы сделать комплимент, начинают говорить, что их дамы без косметики выглядят гораздо лучше. Но зато, по истечении какого-то времени, мнение мужчины вдруг резко меняется, и он снова требует, чтобы его избранница начала краситься.

Из-за этого и возникают комплексы, когда девушки уже не могут представить жизнь без макияжа. Сама Волкова признается, что она раньше также стеснялась выходить на улицу ненакрашенной. Однако со временем звезда научилась ухаживать за собой и принимать себя настоящую.

«Полюбила все свои несовершенства. И теперь дни без "марафета" наполнены особым смыслом. Девчонки, любите себя», — советует актриса.

Волкова добавила, что теперь она даже на репетиции может прийти без косметики. Фолловеры также отметили, что Екатерина даже без мейкапа выглядит естественно, а на новом фото ей не дашь и 30.