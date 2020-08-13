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Директор «Ленкома» отреагировал на слухи об алкоголизме Захаровой 

Вероника Полынина 26 минут назад
«Вы ее убьете»: директор Ленкома о «пьянстве» Захаровой
Фото: РИА Новости
Директор театра «Ленком» Марк Варшавер прокомментировал новость об алкоголизме ведущей актрисы театра Александры Захаровой.

«Я никогда не наблюдал за ней ничего подобного, а знаю ее уже лет 40. Она спиртное в рот не берет, поэтому очень удивлен этому заявлению. Максимум, что может, — это пригубить», — заявил заслуженный деятель искусств изданию «Собеседник».

Худрук «Ленкома» призвал не задавать вопрос об алкоголизме самой Александре.

«Вы ее просто убьете этим вопросом», — предупредил Варшавер.

Ранее, как сообщал «Рамблер», в СМИ появилась информация о том, что дочь скончавшегося в прошлом году худрука театра «Ленком» Марка Захарова Александра стоит на учете в наркологической клинике.
Дочь Марка Захарова нашли в наркоклинике
Скандальную новость журналистам «Экспресс-газеты» поведал главврач клиники Дмитрий Вашкин. При этом журналисты уверены, что в театре знают о пагубном пристрастии Захаровой, поэтому постепенно выводят Александру из постановок, заменяя ее более молодыми актрисами.
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Шоу-бизнес , Александра Захарова , Дмитрий Вашкин , Марк Захаров , ИД "Собеседник" , Экспресс-газета
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