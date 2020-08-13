«Вы ее убьете»: директор Ленкома о «пьянстве» Захаровой

«Я никогда не наблюдал за ней ничего подобного, а знаю ее уже лет 40. Она спиртное в рот не берет, поэтому очень удивлен этому заявлению. Максимум, что может, — это пригубить», — заявил заслуженный деятель искусств изданию «Собеседник».