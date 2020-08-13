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Настоящий инсульт или спектакль: Лоза усомнился в диагнозе Ефремова 

WomanHit.ru 5 часов назад
Лоза усомнился в диагнозе Ефремова
Фото: WomanHit.ru
Музыкант надеется, что здоровье — не тема для импровизаций
На своей странице в Facebook музыкант Юрий Лоза рассказал, что думает по поводу диагноза актера Михаила Ефремова. Лоза до конца не понимает — настоящий ли это инсульт или актер сыграл очередную роль. До этого Ефремов признал свою вину, но спустя некоторое время сказал, что ничего не помнит с того дня.
Также музыкант заявил, что скоро обо всем станет достоверно известно, так как инсульт сказывается не только на речи, но и на внешнем виде человека. Лоза рассказал про своего отца, который после инсульта стал «человеком с ограниченными возможностями».

«Вообще-то здоровье — это не тема для импровизаций, здесь все серьезно» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — заявил Юрий Лоза.

Но также музыкант подчеркнул, что «с актерами никогда нельзя быть уверенным», ведь для них изобразить больного человека очень просто. В заключение Лоза пожелал Ефремову скорейшего возращения в строй.
В день заседания в Пресненском суде актеру стало плохо. В здание Ефремова вели уже под руки, а спустя время артиста забрали на Скорой помощи. Заседание по делу смертельного ДТП с участием актера перенесли на 18 августа.
Напомним, 8 июня Михаил Ефремов в нетрезвом состоянии выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной, водитель которой впоследствии скончался от тяжелых травм. Актера посадили под домашний арест до января следующего года.
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Шоу-бизнес , Юрий Лоза , Михаил Ефремов
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