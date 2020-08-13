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Шнуров написал стихотворение о забастовке на «БелАЗе» 

Газета.Ru и ещё 3 2 часа назад
Шнуров написал стихотворение о забастовке на «БелАЗе»
Фото: ТАСС
Музыкант и генеральный продюсер телеканала RTVI Сергей Шнуров написал стихотворение о забастовке на белорусском предприятии "БелАЗ".
В Instargam он выложил видео с толпой рабочих "БелАЗа", которые скандируют лозунг "уходи!".

"Все проблемы наружу вылазят, если их двадцать лет не решали. Забастовка, теперь на Белазе. Лукашенко поддержка большая!", — написал Шнуров.

Ранее в местных СМИ появилась информация, что сотрудники "БелАЗа" устроили забастовку. При этом на предприятии опровергли сообщения о том, что сотрудники устроили трудовую забастовку.
Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов республики начались акции протеста против электоральных фальсификаций, в ходе которых милиция и внутренние войска применили против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
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Шоу-бизнес , Белоруссия в огне , Сергей Шнуров
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