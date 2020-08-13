Джаред Лето поддержал протестующих белорусов 

Все новости на карте

«Мы с тобой, Белоруссия», — написал Лето.

Он выложил снимки уличных протестов, стычек митингующих с милицией и фотографии раненных людей.

«Очевидно, что кое-кто засиделся и ему пора», — заявила артистка.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты, которые начались после объявления итогов выборов президента. По официальным результатам, Лукашенко набрал более 80 процентов голосов, но большинство граждан не верят в его победу.