«ЖЫВЕ БЕЛАРУСЬ»: Бортич присоединилась к протесту 

Актриса Саша Бортич, известная зрителям по ролям в российских фильмах, появилась у посольства Белоруссии Москве с транспарантом в руках. Фотографию артистки опубликовал Telegram-канал NEXTA Live.

На снимке изображена Бортич, стоящая на улице с плакатом в руках. На листе бумаги большими красными буквами написано «ЖЫВЕ БЕЛАРУСЬ».

«Известная актриса Саша Бортич вышла к посольству Беларуси в Москве!» — говорится в сопроводительном сообщении.

Александре Бортич 25 лет. Она родилась в белорусском городе Светлогорск. В семилетнем возрасте она вместе с матерью переехала в Москву. На сегодняшний день Артистка известна участием в популярных фильмах и сериалах. В её послужном списке работы в таких проектах, как «Полицейский с Рублевки», «Викинг», «Духлесс-2», «Холоп», «Я худею» и другие.

Накануне в Санкт-Петербурге, как сообщал «Рамблер», у белорусского посольства прошла акция солидарности с народом республики, участие в которой приняли более 100 человек. Они возложили цветы в память о погибших в противостоянии с силовиками.