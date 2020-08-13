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51-летняя Бондарчук напилась и показала трусы перед свадьбой 

ИД «Собеседник» и ещё 10 1 час назад
Бывшая жена Федора Бондарчука хорошенько оттянулась, прощаясь с «холостой» жизнью.
Что бы делала светская хроника, если бы не друзья звезд, сливающие видео в сеть. Мы бы ведь могли и не узнать, что Светлана Бондарчук уже собрала подруг на девичник в одном из московских клубов, танцевала до утра, нарядилась в черное платье с пайетками и диадему. И, судя по ее поведению на видео, изрядно набралась. Но Светлана все продумала: если торжество действительно назначено на 15 августа, должна успеть прийти в себя.
Ранее волну слухов о скорой свадьбе спровоцировало видео, на котором Светлана в коротком белом платье с бутылкой шампанского в ногах катается с возлюбленным на катере в сопровождении друзей. На кадрах Светлана так же изрядно весела.
Телеграм-каналы прогнозируют на свадьбе сюрр похлеще церемонии Ксении Собчак и Константина Богомолова с катафалком, стриптизом и венчанием. Все потому, что эпатажный художник Андрей Бартеньев, который гулял на свадьбе Собчак в костюме с 19 головами, у Бондарчук отжигает уже на девичнике.
Так же на вечеринке были замечены подруги Светланы — Вика Газинская, Олеся Шиповская и свежеразведенная Надя Оболенская в поисках жениха, более богатого, чем Резо Гигинеишвили.
Напомним, что супругом 51-летней Бондарчук станет фотограф Сергей Харченко, с которым они вместе делают YT-проект «Света вокруг света». Жених младше невесты на 5 лет, до официального торжества они довольно долго встречались.
Ранее Светлана более 20 лет была замужем за Федором Бондарчуком, их считали одной из самых счастливых пар шоу-бизнеса. Счастье закончилось разводом в 2016 году. Бондарчук привел в дом новую жену — актрису Паулину Андрееву, а Светлана осталась ждать счастья в квартире на Патриарших Прудах. И ведь дождалась! Нашла Сергея. Горько!
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Комментарии 12
Шоу-бизнес , Вика Газинская , Паулина Андреева , Светлана Бондарчук , Резо Гигинеишвили , Константин Богомолов , Сергей Харченко , Ксения Собчак , Федор Бондарчук
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