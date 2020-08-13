Бывшая жена Федора Бондарчука хорошенько оттянулась, прощаясь с «холостой» жизнью.

Что бы делала светская хроника, если бы не друзья звезд, сливающие видео в сеть. Мы бы ведь могли и не узнать, что Светлана Бондарчук уже собрала подруг на девичник в одном из московских клубов, танцевала до утра, нарядилась в черное платье с пайетками и диадему. И, судя по ее поведению на видео, изрядно набралась. Но Светлана все продумала: если торжество действительно назначено на 15 августа, должна успеть прийти в себя.

Ранее волну слухов о скорой свадьбе спровоцировало видео, на котором Светлана в коротком белом платье с бутылкой шампанского в ногах катается с возлюбленным на катере в сопровождении друзей. На кадрах Светлана так же изрядно весела.

Телеграм-каналы прогнозируют на свадьбе сюрр похлеще церемонии Ксении Собчак Константина Богомолова с катафалком, стриптизом и венчанием. Все потому, что эпатажный художник Андрей Бартеньев, который гулял на свадьбе Собчак в костюме с 19 головами, у Бондарчук отжигает уже на девичнике.

Так же на вечеринке были замечены подруги Светланы — Вика Газинская , Олеся Шиповская и свежеразведенная Надя Оболенская в поисках жениха, более богатого, чем Резо Гигинеишвили

Напомним, что супругом 51-летней Бондарчук станет фотограф Сергей Харченко , с которым они вместе делают YT-проект «Света вокруг света». Жених младше невесты на 5 лет, до официального торжества они довольно долго встречались.