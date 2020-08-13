Резидент Comedy Club Гарик Харламов опубликовал в Instagram обращение к президенту Белоруссии, назвав происходящее там «просто жестью» и призвав Александра Лукашенко остановить насилие.
По словам комика, он обычно старается «не лезть в политические истории», но то, что происходит в Белоруссии «уже выходит за рамки просто заварушки».
«Я очень люблю Беларусь, у меня полно друзей оттуда, миллион раз был в Минске, Бресте и тд. И к Лукашенко у меня не было никогда особо никаких негативных мыслей. Всюду чистенько, красиво. Даже вызывал симпатию. Теперь я вижу, как «батька» лупит собственный̆ народ дубинками и расстреливает резиновыми пулями», — отметил Гарик Харламов.
Он подчеркнул, что признает право людей на отстаивание своей точки зрения и считает, что недопустимо избивать и унижать человека за это.
«Не превращайтесь в зверей! (…) Александр Григорьевич, остановите насилие!» — попросил юморист белорусского лидера.
Как сообщал «Рамблер», согласно предварительным результатам, выборы президента Белоруссии, прошедшие 9 августа, выиграл действующий глава государства Александр Лукашенко. При этом после завершения голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста, сопровождающиеся столкновениями с силовиками. В ходе протестов были задержаны тысячи человек, сообщалось о пострадавших. Следственный комитет страны возбудил дела о массовых беспорядках.