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«Лупит собственный народ»: Харламов обрушился на Лукашенко 

Алиса Селезнёва 27 минут назад
Резидент Comedy Club Гарик Харламов опубликовал в Instagram обращение к президенту Белоруссии, назвав происходящее там «просто жестью» и призвав Александра Лукашенко остановить насилие.
По словам комика, он обычно старается «не лезть в политические истории», но то, что происходит в Белоруссии «уже выходит за рамки просто заварушки».
"Уйти красиво" Лукашенко уже не сможет

«Я очень люблю Беларусь, у меня полно друзей оттуда, миллион раз был в Минске, Бресте и тд. И к Лукашенко у меня не было никогда особо никаких негативных мыслей. Всюду чистенько, красиво. Даже вызывал симпатию. Теперь я вижу, как «батька» лупит собственный̆ народ дубинками и расстреливает резиновыми пулями», — отметил Гарик Харламов.

Он подчеркнул, что признает право людей на отстаивание своей точки зрения и считает, что недопустимо избивать и унижать человека за это.

«Не превращайтесь в зверей! (…) Александр Григорьевич, остановите насилие!» — попросил юморист белорусского лидера.

Как сообщал «Рамблер», согласно предварительным результатам, выборы президента Белоруссии, прошедшие 9 августа, выиграл действующий глава государства Александр Лукашенко. При этом после завершения голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста, сопровождающиеся столкновениями с силовиками. В ходе протестов были задержаны тысячи человек, сообщалось о пострадавших. Следственный комитет страны возбудил дела о массовых беспорядках.
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Шоу-бизнес , Видео , Гарик Харламов , Александр Лукашенко , СКР
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