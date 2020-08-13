По словам комика, он обычно старается «не лезть в политические истории», но то, что происходит в Белоруссии «уже выходит за рамки просто заварушки».

«Я очень люблю Беларусь, у меня полно друзей оттуда, миллион раз был в Минске, Бресте и тд. И к Лукашенко у меня не было никогда особо никаких негативных мыслей. Всюду чистенько, красиво. Даже вызывал симпатию. Теперь я вижу, как «батька» лупит собственный̆ народ дубинками и расстреливает резиновыми пулями», — отметил Гарик Харламов.

Он подчеркнул, что признает право людей на отстаивание своей точки зрения и считает, что недопустимо избивать и унижать человека за это.

«Не превращайтесь в зверей! (…) Александр Григорьевич, остановите насилие!» — попросил юморист белорусского лидера.