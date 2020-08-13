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Гарик Харламов обратился к Лукашенко 

Lenta.ru 38 минут назад
Резидент Comedy Club Гарик Харламов выступил с поддержкой протестующих в Белоруссии граждан. В посте в Instagram он признал право людей на протест и обратился к признанному ЦИК страны победителем последних президентских выборов Александру Лукашенко.
«Хочу выразить слова поддержки нашему братскому белорусскому народу! Держитесь!» — написал он.
Харламов посчитал недопустимыми действия белорусских силовиков в отношении граждан страны.
Он подчеркнул, что люди имеют право на протест и на отстаивание своей точки зрения. По мнению комика, недопустимо избивать и унижать человека за это.

«Я вижу, как "Батька" (Александр Лукашенко — прим. «Ленты.ру») лупит собственный народ дубинками и расстреливает резиновыми пулями», — добавил юморист.

Харламов заметил, что никогда ранее не испытывал негатива по отношению к Лукашенко и даже скорее симпатизировал ему. Комик обратился напрямую к переизбранному президенту Белоруссии: «Александр Григорьевич, остановите насилие!» Он заключил, что нападения и задержания граждан «могут очень плохо закончиться» и призвал «не превращаться в зверей».
«Уйти красиво» Лукашенко уже не сможет
Ранее с обращением к белорусским силовикам, в частности, к милиционерам и военным, выступил российский журналист и блогер Юрий Дудь. Он предложил им «слать начальство», если задержания и избиения митингующих проводятся по приказу вышестоящих сотрудников силовых структур.
Белоруссию охватили массовые протесты после оглашения Центризбиркомом (ЦИК) страны результатов президентских выборов. По ним Лукашенко набрал более 80 процентов голосов и победил оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую. Граждане не верят в победу Лукашенко, который баллотируется на шестой срок и бессменно правит с 1994 года.
За трое суток протестов силовики задержали около шести тысяч человек. СИЗО в Минске переполнены. Власти разгоняли протестующих с помощью резиновых пуль, дубинок, водометов, слезоточивого газа, светошумовых гранат. В Бресте ОМОН стрелял на поражение боевыми патронами.
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Шоу-бизнес , Видео , Юрий Дудь , Светлана Тихановская , Гарик Харламов , Александр Лукашенко , Центризбирком России , ФСИН , РИА Новости , Lenta.ru
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