«Хочу выразить слова поддержки нашему братскому белорусскому народу! Держитесь!» — написал он.

Харламов посчитал недопустимыми действия белорусских силовиков в отношении граждан страны.

Он подчеркнул, что люди имеют право на протест и на отстаивание своей точки зрения. По мнению комика, недопустимо избивать и унижать человека за это.

«Я вижу, как "Батька" (Александр Лукашенко — прим. «Ленты.ру») лупит собственный народ дубинками и расстреливает резиновыми пулями», — добавил юморист.

Харламов заметил, что никогда ранее не испытывал негатива по отношению к Лукашенко и даже скорее симпатизировал ему. Комик обратился напрямую к переизбранному президенту Белоруссии: «Александр Григорьевич, остановите насилие!» Он заключил, что нападения и задержания граждан «могут очень плохо закончиться» и призвал «не превращаться в зверей».

Ранее с обращением к белорусским силовикам, в частности, к милиционерам и военным, выступил российский журналист и блогер Юрий Дудь . Он предложил им «слать начальство», если задержания и избиения митингующих проводятся по приказу вышестоящих сотрудников силовых структур.

Белоруссию охватили массовые протесты после оглашения Центризбиркомом (ЦИК) страны результатов президентских выборов. По ним Лукашенко набрал более 80 процентов голосов и победил оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую . Граждане не верят в победу Лукашенко, который баллотируется на шестой срок и бессменно правит с 1994 года.