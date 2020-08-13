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СМИ узнали основную версию следствия по делу Легкоступовой 

Газета.Ru 1 час назад
Следствие рассматривает версию о получении певицей Валентиной Легкоступовой травмы головы в результате падения как основную, узнал телеканал РЕН ТВ.
По предварительным данным, 54-летняя певица в состоянии алкогольного опьянения потеряла равновесие в ванной, упала и ударилась головой, сообщает РЕН ТВ.
Ранее сообщалось, что исполнительница хита "Ягода-малина" Валентина Легкоступова впала в кому в наркологической клинике, куда ее доставили с пробитой головой после нескольких дней злоупотребления алкоголем. Врачи оценивают состояние 54-летней артистки как крайне тяжелое. Ее супруг был доставлен в отдел полиции.
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Шоу-бизнес , Видео , Происшествия , РЕН ТВ
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