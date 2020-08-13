«Принуждал к сексу шантажом»

Предпринимательница Елена Радаева, обвинившая знатока «Что? Где? Когда?» Михаила Барщевского в изнасиловании, заявила, что он шантажировал ее интимными фотографиями. Об этом сообщает «Газета.ру».

Как писал «Рамблер», ранее Радаева заявила , что в 2011 году Барщевский принуждал ее к «мерзкому сексу», в том числе групповому, и изнасиловал.

Женщина рассказала, что обратилась к Барщевскому, доктору юридических наук, когда против нее незаконно возбудили уголовное дело.

«Он воспользовался моим отчаянием и принудил меня к сексу с ним. Он садист и извращенец. Причинял во время секса мне сильную боль. Заставил заниматься неприемлемыми для меня видами секса», — написала она (орфография и пунктуация автора сохранены).

Радаева заявила, что это привело ее к попытке суицида и депрессии, с которой она боролась в течение шести лет.

Радаева рассказала «Газете.ру», что обратилась к Барщевскому за помощью, когда против нее возбудили дело о мошенничестве (в то время она занималась розничной торговлей). По словам женщины, Барщевский согласился ее проконсультировать и пригласил домой, объяснив, что женат и не хочет, чтобы его видели с другими женщинами в общественных местах.

«Я подумала: это же адвокат, уважаемый человек, зачем ему что-то со мной делать?» — отметила Радаева.

По ее словам, в квартире Барщевский сразу же на нее набросился, она пыталась его оттолкнуть и просила остановиться, но он ее не послушал. После этого Барщевский сделал фото обнаженной Радаевой, заявил, что они будут встречаться регулярно, и начал шантажировать снимками, утверждает она.

Радаева утверждает, что поддерживала такие «отношения» с Барщевским с февраля по май 2011 года. По ее словам, с помощью шантажа он принуждал ее к сексу.

В комментарии «Газете.ру» Барщевский назвал Радаеву «полным неадекватом», а в беседе с каналом «360» заявил о диагностированной у нее шизофрении. Он утверждает, что виделся с ней всего лишь раз, отмечает «Лента.ру».