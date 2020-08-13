Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Обвинившая знатока «Что? Где? Когда?» в изнасиловании раскрыла подробности 

Мария Иванова и ещё 1 31 минуту назад
«Принуждал к сексу шантажом»
Фото: Facebook\ТАСС
Предпринимательница Елена Радаева, обвинившая знатока «Что? Где? Когда?» Михаила Барщевского в изнасиловании, заявила, что он шантажировал ее интимными фотографиями. Об этом сообщает «Газета.ру».
Как писал «Рамблер», ранее Радаева заявила, что в 2011 году Барщевский принуждал ее к «мерзкому сексу», в том числе групповому, и изнасиловал.
Женщина рассказала, что обратилась к Барщевскому, доктору юридических наук, когда против нее незаконно возбудили уголовное дело.

«Он воспользовался моим отчаянием и принудил меня к сексу с ним. Он садист и извращенец. Причинял во время секса мне сильную боль. Заставил заниматься неприемлемыми для меня видами секса», — написала она (орфография и пунктуация автора сохранены).

Радаева заявила, что это привело ее к попытке суицида и депрессии, с которой она боролась в течение шести лет.
Радаева рассказала «Газете.ру», что обратилась к Барщевскому за помощью, когда против нее возбудили дело о мошенничестве (в то время она занималась розничной торговлей). По словам женщины, Барщевский согласился ее проконсультировать и пригласил домой, объяснив, что женат и не хочет, чтобы его видели с другими женщинами в общественных местах.

«Я подумала: это же адвокат, уважаемый человек, зачем ему что-то со мной делать?» — отметила Радаева.

По ее словам, в квартире Барщевский сразу же на нее набросился, она пыталась его оттолкнуть и просила остановиться, но он ее не послушал. После этого Барщевский сделал фото обнаженной Радаевой, заявил, что они будут встречаться регулярно, и начал шантажировать снимками, утверждает она.
Радаева утверждает, что поддерживала такие «отношения» с Барщевским с февраля по май 2011 года. По ее словам, с помощью шантажа он принуждал ее к сексу.
В комментарии «Газете.ру» Барщевский назвал Радаеву «полным неадекватом», а в беседе с каналом «360» заявил о диагностированной у нее шизофрении. Он утверждает, что виделся с ней всего лишь раз, отмечает «Лента.ру».
Радаева в ответ на заявления о «неадекватности» опубликовала справки из психоневрологического диспансера, подтверждающие, что она не состоит там на учете.
Комментарии 79
Шоу-бизнес , Газета.Ru , Lenta.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стрельба на поражение: страшные подробности протестов в Бресте
Стрельба на поражение: страшные подробности протестов в Бресте
«Тошнотворнее человека в своей жизни я не видел»
«Тошнотворнее человека в своей жизни я не видел»
Тихановская пошла на сделку с властями Белоруссии
Тихановская пошла на сделку с властями Белоруссии
Германия «закрыла» вакцине РФ путь в Европу
Германия «закрыла» вакцине РФ путь в Европу
Видео
Опубликовано видео осквернившей храм голой туристки
00:09
Опубликовано видео осквернившей храм голой туристки
В мире Происшествия
Михаил Ефремов в Боткинской больнице попал на видео
00:03
Михаил Ефремов в Боткинской больнице попал на видео
Общество Шоу-бизнес
Суд над укравшей 25 млн рублей кассиршей попал на видео
02:35
Суд над укравшей 25 млн рублей кассиршей попал на видео
Происшествия
Физкультурники вместо тренировки подрались у тренажера
00:47
Физкультурники вместо тренировки подрались у тренажера
Происшествия Новости Москвы
Спецназовцы в Белоруссии выбросили форму в знак протеста
00:30
Спецназовцы в Белоруссии выбросили форму в знак протеста
В мире Общество
Опубликовано видео тренировки расчетов С-400
01:44
Опубликовано видео тренировки расчетов С-400
Армия
Появилось видео бушующего в Приморье урагана
01:12
Появилось видео бушующего в Приморье урагана
Происшествия
Жестокость силовиков в Беларуси попала на видео
03:09
Жестокость силовиков в Беларуси попала на видео
В мире
Грузовик снёс машину ГИБДД и попал на видео
00:45
Грузовик снёс машину ГИБДД и попал на видео
Происшествия
Пьяный залез на ЛЭП и попал на видео
01:10
Пьяный залез на ЛЭП и попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение