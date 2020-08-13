«Старый развратник»: клип Киркорова взорвал Сеть

Недавно Филипп Киркоров выпустил совместный клип с блогером Давидом Манукяном. Эпатажный певец не только показал себя в ролике "королевского размаха", но и решил продемонстрировать фанатам, насколько премьера оказалась "горячей". Для этого он опубликовал небольшую сценку, в которой "сексуально" подвигался у огня.
Известно, что в последнее время Филипп Киркоров не стесняется говорить о своих люксовых нарядах и аксессуарах, особенно если это касается его творчества. Например, недавно он снял с возлюбленным Ольги Бузовой клип "Ролекс", где вместил все самое любимое: сверкающие наряды, эксклюзивные вещи и часы за многомиллионную стоимость.
Видео еще не "исполнилось" суток, но на YouTube-канале Манукяна уже более миллиона просмотров. Однако, несмотря на успех и положительные отзывы, Киркоров решил напомнить поклонникам про премьеру еще раз и разместил в Instagram-профиле короткую сцену под новую песню.
На видео в своем блоге король поп-эстрады появился в золотистом наряде и афрокосами с огнетушителям в руках. Под звуки "Ролекса" он направил устройство на открытый огонь из специального генератора, а затем покрутил шланг в области паха.
Увиденное рассмешило поклонников. Они стали писать свое мнение по поводу премьеры, а также радоваться, что Киркоров не сходит с планки и как прежде способен их удивить "горячими" танцами.
— "Готовый клип", "Как горячо!", "Просто бомба", "Ух ты, жаришка!", "Видео огонь, трек просто пушка", "Старый развратник", "Года идут — Вы в тренде!", "я в приятном шоке", "Сексуальные движения", "Филипп зажигаете по-настоящему" (авт. стиль сохранен — прим. ред.), — написали поклонники.
Не обошлось и без критики. Некоторые подписчики звезды все же отметили, что клип получился вульгарным и даже потребовали "вернуть "Розу-чайную", а современные подходы оставить молодым артистам. Однако 52-летний певец, как и прежде, не обращает внимания на слова хейтеров.
Ранее сообщалось, что Киркоров подарил Манукяну часы за 16 миллионов рублей.