«Старый развратник»: клип Киркорова взорвал Сеть

Известно, что в последнее время Филипп Киркоров не стесняется говорить о своих люксовых нарядах и аксессуарах, особенно если это касается его творчества. Например, недавно он снял с возлюбленным Ольги Бузовой клип "Ролекс", где вместил все самое любимое: сверкающие наряды, эксклюзивные вещи и часы за многомиллионную стоимость.

Видео еще не "исполнилось" суток, но на YouTube-канале Манукяна уже более миллиона просмотров. Однако, несмотря на успех и положительные отзывы, Киркоров решил напомнить поклонникам про премьеру еще раз и разместил в Instagram-профиле короткую сцену под новую песню.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) 20 Июл 2020 в 10:53 PDT На видео в своем блоге король поп-эстрады появился в золотистом наряде и афрокосами с огнетушителям в руках. Под звуки "Ролекса" он направил устройство на открытый огонь из специального генератора, а затем покрутил шланг в области паха.

Увиденное рассмешило поклонников. Они стали писать свое мнение по поводу премьеры, а также радоваться, что Киркоров не сходит с планки и как прежде способен их удивить "горячими" танцами.

— "Готовый клип", "Как горячо!", "Просто бомба", "Ух ты, жаришка!", "Видео огонь, трек просто пушка", "Старый развратник", "Года идут — Вы в тренде!", "я в приятном шоке", "Сексуальные движения", "Филипп зажигаете по-настоящему" (авт. стиль сохранен — прим. ред.), — написали поклонники.

Не обошлось и без критики. Некоторые подписчики звезды все же отметили, что клип получился вульгарным и даже потребовали "вернуть "Розу-чайную", а современные подходы оставить молодым артистам. Однако 52-летний певец, как и прежде, не обращает внимания на слова хейтеров.

Ранее сообщалось, что Киркоров подарил Манукяну часы за 16 миллионов рублей.