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У Легкоступовой угнали машину 

Вероника Полынина 1 час назад
У Легкоступовой угнали машину
Фото: Официальная группа Валентины Легкоступовой в сети Vkontakte
У певицы Валентины Легкоступовой, за жизнь которой борются врачи, на гастролях в Сочи угнали машину. Об этом изданию «Собеседник» рассказал друг и организатор концертов певицы Александр.
По словам Александра, Легкоступова приехала на выступление в гостиницу «Жемчужина» в прекрасном настроении. Ее сопровождал муж Юрий Фирсов.
За несколько минут до выхода на сцену исполнительница хита «Ягода малина» заметила, что у нее исчезла машина.

«Валя говорит: «Саша, ты представляешь, у меня угнали машину!» Разбираться было некогда: нужно было идти на сцену», — рассказал собеседник издания.

После выступления он услышал, как Легкоступова с кем-то беседует по телефону на повышенных тонах. Оказалось, что она разговаривала с сыном, который и оказался угонщиком.

«Это он угнал машину и не сказал ей. Сознался лишь в тот момент, когда Валентина собиралась подключать полицию», — сообщил друг певицы.

По словам Александра, отношения Валентины Легкоступовой с детьми, 29-летней дочерью Анеттой и 19-летним сыном Матвеем, резко испортились после того, как она обрела счастье с Фирсовым.

«Дети готовы Легкоступову с лица земли стереть. Поэтому дочка и сказала, что Валя с Юрой квасили на протяжении трех недель. Клевещут на Вальку, чтобы ее добить!» — уверен он.

Накануне, как сообщал «Рамблер», в СМИ появилась информация, что 54-летняя исполнительница хита «Ягода малина» Валентина Легкоступова была госпитализирована с серьезной травмой головы. Певица якобы впала в кому, медики провели ей сложную операцию. Журналисты выяснили, что артистка на несколько дней ушла в запой вместе со своим супругом Юрием Фирсовым.
Затяжное застолье прервала дочь певицы, которая отвезла обоих супругов в наркологическую клинику. Там медики обнаружили у Легкоступовой синяки по всему телу и серьезную травму головы. Примечательно, что Фирсов, придя в себя, сбежал из больницы. Позже его задержали правоохранители по подозрению в избиении певицы.
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Шоу-бизнес , Юрий Фирсов , ИД "Собеседник" , Сочи
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