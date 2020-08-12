Как сообщал «Рамблер», выпускник Российского института театрального искусства ГИТИС. Дмитрий Шаракоис уехал из России еще в 2019 году. В Лондоне он сначала работал на стройке, а потом устроился официантом в популярный ресторан ZIMA.

По словам актера, сейчас он вновь вернулся в строительную сферу, зарегистрировался как ИП и работает по найму маляром. Изначально ему давали сложные и низкооплачиваемые заказы, однако затем он стал получать более привлекательные проекты.

Дмитрий Шаракоис ведет канал на YouTube, где рассказывает о жизни в Лондоне, в том числе и о том, что ему приходится экономить и часто покупать продукты с истекающим сроком годности, которые маркируются наклейкой reduced, пишет газета.

«Сэндвичи с тунцом можно взять за 5-10 пенсов (10 рублей). Среди фастфуда «Макдональдс» и «Бургер кинг» всегда были моими фаворитами. За два фунта по специальному коду-купону можно взять пять бутербродов и картошку. Соусы в Великобритании бесплатны. Воду я пью из-под крана, она здесь питьевая — за два года на здоровье это никак не отразилось», — заявил артист.

При этом, по данным издания, Шаракоис отмечает, что иногда на него «накатывает депрессия».

«Когда я больше двух месяцев жил в гостиной у знакомых и работал с утра до вечера — это был кошмар. Так часто я никогда не думал о самоубийстве. И в этом нет юмора. Было очень тяжело. Сейчас редко накатывают такие мысли. Тяжело, когда ты всю жизнь, начиная с 16 лет, — актер, а здесь — вахтер», — заявил он.