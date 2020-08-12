Ничего бы не было: Джигурда о помощи Лукашенко

Актер и шоумен Никита Джигурда
предсказывал события в Белоруссии
полгода назад и предлагал главе государства Лукашенко свою помощь. Об этом URA.RU рассказал сам артист.
«Полгода назад я просил у Лукашенко вид на жительство, потому что знал, что будет происходить. Знал, как это разрулить мирно. Если бы он принял мою концепцию компромиссов и оккультных методов, то ничего бы не было. Людям нужно позволять выпускать пар мирно. Но окружение Лукашенко не вняло моим словам», — рассказал URA.RU Джигурда.
Лукашенко продолжит использовать силовые методы для подавления недовольства, так как у него не осталось выбора, отметил Джигурда.
«Точка невозврата пройдена — это произошло, когда на одном мероприятии звукорежиссеры включили гениальную песню Цоя «Перемен» и получили арест. Лукашенко нужно было не выдирать им шнуры, а включиться в игру и пообещать перемен. Теперь, если он даст слабину, то в лучшем случае его ждет украинский вариант, в худшем случае — судьба Каддафи», — спрогнозировал Джигурда.
Артисты, в том числе российские, будут и дальше отказываться посещать Белоруссию, чтобы не поддерживать режим Лукашенко, а дирижер Спиваков поступил правильно, отказавшись носить орден от главы Белоруссии, уверен Джигурда.
«Это начало. Многие артисты встанут перед выбором — заработать денег или не поехать. Думаю, большинство не поедет», — спрогнозировал Джигурда.
Протесты накрыли Белоруссию 9 августа после объявления официальных результатов президентских выборов. Экзитполы показывали, что оппонент Лукашенко Тихановская набирала около 80% голосов, однако в ЦИК
заявили, что в районе 80% получил Лукашенко. Люди вышли на улицы, силовики стали жестоко избивать протестующих и открывать по ним огонь. Несколько человек погибли. Многие звезды, в частности певец Макс Корж
, журналист Юрий Дудь
и комик Гарик Харламов
, выразили солидарность с народом и призвали Лукашенко остановить насилие.