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Джигурда предсказал события в Белоруссии полгода назад. И предлагал Лукашенко помощь, но с условием 

Ura.Ru 12 минут назад
Ничего бы не было: Джигурда о помощи Лукашенко
Фото: РИА Новости
Актер и шоумен Никита Джигурда предсказывал события в Белоруссии полгода назад и предлагал главе государства Лукашенко свою помощь. Об этом URA.RU рассказал сам артист.

«Полгода назад я просил у Лукашенко вид на жительство, потому что знал, что будет происходить. Знал, как это разрулить мирно. Если бы он принял мою концепцию компромиссов и оккультных методов, то ничего бы не было. Людям нужно позволять выпускать пар мирно. Но окружение Лукашенко не вняло моим словам», — рассказал URA.RU Джигурда.

Лукашенко продолжит использовать силовые методы для подавления недовольства, так как у него не осталось выбора, отметил Джигурда.

«Точка невозврата пройдена — это произошло, когда на одном мероприятии звукорежиссеры включили гениальную песню Цоя «Перемен» и получили арест. Лукашенко нужно было не выдирать им шнуры, а включиться в игру и пообещать перемен. Теперь, если он даст слабину, то в лучшем случае его ждет украинский вариант, в худшем случае — судьба Каддафи», — спрогнозировал Джигурда.

Артисты, в том числе российские, будут и дальше отказываться посещать Белоруссию, чтобы не поддерживать режим Лукашенко, а дирижер Спиваков поступил правильно, отказавшись носить орден от главы Белоруссии, уверен Джигурда.

«Это начало. Многие артисты встанут перед выбором — заработать денег или не поехать. Думаю, большинство не поедет», — спрогнозировал Джигурда.

Протесты накрыли Белоруссию 9 августа после объявления официальных результатов президентских выборов. Экзитполы показывали, что оппонент Лукашенко Тихановская набирала около 80% голосов, однако в ЦИК заявили, что в районе 80% получил Лукашенко. Люди вышли на улицы, силовики стали жестоко избивать протестующих и открывать по ним огонь. Несколько человек погибли. Многие звезды, в частности певец Макс Корж, журналист Юрий Дудь и комик Гарик Харламов, выразили солидарность с народом и призвали Лукашенко остановить насилие.
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Шоу-бизнес , Юрий Дудь , Никита Джигурда , Гарик Харламов , Макс Корж , Центризбирком России
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