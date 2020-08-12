Ничего бы не было: Джигурда о помощи Лукашенко

Актер и шоумен Никита Джигурда предсказывал события в Белоруссии полгода назад и предлагал главе государства Лукашенко свою помощь. Об этом URA.RU рассказал сам артист.

«Полгода назад я просил у Лукашенко вид на жительство, потому что знал, что будет происходить. Знал, как это разрулить мирно. Если бы он принял мою концепцию компромиссов и оккультных методов, то ничего бы не было. Людям нужно позволять выпускать пар мирно. Но окружение Лукашенко не вняло моим словам», — рассказал URA.RU Джигурда.

Лукашенко продолжит использовать силовые методы для подавления недовольства, так как у него не осталось выбора, отметил Джигурда.

«Точка невозврата пройдена — это произошло, когда на одном мероприятии звукорежиссеры включили гениальную песню Цоя «Перемен» и получили арест. Лукашенко нужно было не выдирать им шнуры, а включиться в игру и пообещать перемен. Теперь, если он даст слабину, то в лучшем случае его ждет украинский вариант, в худшем случае — судьба Каддафи», — спрогнозировал Джигурда.

Артисты, в том числе российские, будут и дальше отказываться посещать Белоруссию, чтобы не поддерживать режим Лукашенко, а дирижер Спиваков поступил правильно, отказавшись носить орден от главы Белоруссии, уверен Джигурда.

«Это начало. Многие артисты встанут перед выбором — заработать денег или не поехать. Думаю, большинство не поедет», — спрогнозировал Джигурда.