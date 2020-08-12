Адаменко: «В 13 лет меня лишили девственности» 

«Книга будет выводить людей из мутной воды, снимет с меня ярлыки, которые на меня навешаны. Никто же не знает, что я чувствовала на самом деле. (…) Я выросла немного избалованным ребенком, но знала границы дозволенного. У меня есть татуировка: «Мне не нужно многое, мне нужно все» — это полностью меня описывает. Кстати, у меня более 40 тату, и все они отражают мое бунтарство в юности. Но папа и мама прощали мне все», — пояснила модель.
«Он стал красиво ухаживать, носил меня на руках, забил на остальных моделей. Напомню, что в 13 лет меня лишили девственности, а это оказался, на тот момент, мой будущий муж! Это такая больная история, но я ее описываю в книге. А потом мне пришлось воспитывать любовь к себе, ведь муж меня унижал, я стояла на коленях и вымаливала прощение», — заявила Адаменко.
«В тот период им управляли наркотики. Да и я, признаюсь, употребляла вместе с ним… (…) Но и расставшись с мужем-абьюзером, я продолжала испытывать комплекс жертвы. Еще до «Холостяка» я встречалась с 22-летним мальчиком. Он скорпион по гороскопу, как и Валентин. И так же агрессивно, как и он, реагировал на мою истерику. Парень тогда сказал мне: «Ты первая женщина, на кого я поднял руку»», — рассказала она.