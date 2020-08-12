Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Адаменко: «В 13 лет меня лишили девственности» 

Алиса Селезнёва и ещё 1 1 час назад
Адаменко: «В 13 лет меня лишили девственности»
Фото: Instagram
Финалистка «Холостяка», модель Елизавета Адаменко рассказала о своей жизни в книге «Закрыла» и призналась, что часто была для мужчин всего лишь жертвой. Об этом сообщает «СтарХит».
«Рамблер» писал, что в финале шоу «Холостяк» экс-жена топ-менеджера «ЛУКОЙЛа» Елизавета Адаменко боролась за сердце стоматолога из Москвы Антона Криворотова и намекала, что ей будет трудно смириться, если он не выберет ее. Однако «холостяк» предпочел кубинку Барбару Пино.
По словам Адаменко, в своей книге она рассказала о перенесенных ею абьюзе, унижениях и издевательствах.

«Книга будет выводить людей из мутной воды, снимет с меня ярлыки, которые на меня навешаны. Никто же не знает, что я чувствовала на самом деле. (…) Я выросла немного избалованным ребенком, но знала границы дозволенного. У меня есть татуировка: «Мне не нужно многое, мне нужно все» — это полностью меня описывает. Кстати, у меня более 40 тату, и все они отражают мое бунтарство в юности. Но папа и мама прощали мне все», — пояснила модель.

Она отметила, что познакомилась со своим будущим мужем в Сингапуре, придя на барбекю с подругой.

«Он стал красиво ухаживать, носил меня на руках, забил на остальных моделей. Напомню, что в 13 лет меня лишили девственности, а это оказался, на тот момент, мой будущий муж! Это такая больная история, но я ее описываю в книге. А потом мне пришлось воспитывать любовь к себе, ведь муж меня унижал, я стояла на коленях и вымаливала прощение», — заявила Адаменко.

Девушка пояснила, что уход от мужа был «побегом из золотой клетки», однако она еще долго подвергалась преследованию со стороны бывшего супруга, которого назвала «тираном, принесшим кусочек ада» в ее жизнь и жизнь ее родителей.

«В тот период им управляли наркотики. Да и я, признаюсь, употребляла вместе с ним… (…) Но и расставшись с мужем-абьюзером, я продолжала испытывать комплекс жертвы. Еще до «Холостяка» я встречалась с 22-летним мальчиком. Он скорпион по гороскопу, как и Валентин. И так же агрессивно, как и он, реагировал на мою истерику. Парень тогда сказал мне: «Ты первая женщина, на кого я поднял руку»», — рассказала она.

По словам Адаменко, шоу «Холостяк» помогло ей и из проекта она «вышла другой», несмотря на разбитое сердце и то, что ей предпочли другую женщину.
Видео дня. В Сети возмутились кроссовками Киркорова за миллион рублей
Комментарии
Шоу-бизнес , Лукойл , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тихановская пошла на сделку с властями Белоруссии
Тихановская пошла на сделку с властями Белоруссии
Германия «закрыла» вакцине РФ путь в Европу
Германия «закрыла» вакцине РФ путь в Европу
Добровинский отреагировал на госпитализацию Ефремова
Добровинский отреагировал на госпитализацию Ефремова
Новость о вакцине и дочери Путина покорила мир
Новость о вакцине и дочери Путина покорила мир
Видео
Опубликовано видео с места крушения поезда в Шотландии
00:23
Опубликовано видео с места крушения поезда в Шотландии
Происшествия В мире
Киркоров радостно сообщил, что переболел коронавирусом
00:50
Киркоров радостно сообщил, что переболел коронавирусом
Шоу-бизнес
Крупнейшую за всю историю нарколабораторию закрыли
00:30
Крупнейшую за всю историю нарколабораторию закрыли
Происшествия Криминал
Военная машина протаранила легковое авто в Белоруссии
00:34
Военная машина протаранила легковое авто в Белоруссии
В мире Происшествия
Российская нарколаборатория с рабами попала на видео
02:44
Российская нарколаборатория с рабами попала на видео
Происшествия Криминал
«Искрометная» посадка МиГ-31 без колеса попала на видео
00:21
«Искрометная» посадка МиГ-31 без колеса попала на видео
Армия Войска
Опубликовано видео ко дню ВВС РФ 2020
02:03
Опубликовано видео ко дню ВВС РФ 2020
Армия
Стрельба ОМОН по людям в Минске попала на видео
00:22
Стрельба ОМОН по людям в Минске попала на видео
Происшествия
Тихановская сбежала в Литву и попала на видео
01:56
Тихановская сбежала в Литву и попала на видео
В мире
Откровения торговца детьми попали на видео
08:50
Откровения торговца детьми попали на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение