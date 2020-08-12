Адаменко: «В 13 лет меня лишили девственности» 

Финалистка «Холостяка», модель Елизавета Адаменко рассказала о своей жизни в книге «Закрыла» и призналась, что часто была для мужчин всего лишь жертвой. Об этом сообщает «СтарХит».

«Рамблер» писал, что в финале шоу «Холостяк» экс-жена топ-менеджера «ЛУКОЙЛа» Елизавета Адаменко боролась за сердце стоматолога из Москвы Антона Криворотова и намекала, что ей будет трудно смириться, если он не выберет ее. Однако «холостяк» предпочел кубинку Барбару Пино.

По словам Адаменко, в своей книге она рассказала о перенесенных ею абьюзе, унижениях и издевательствах.

«Книга будет выводить людей из мутной воды, снимет с меня ярлыки, которые на меня навешаны. Никто же не знает, что я чувствовала на самом деле. (…) Я выросла немного избалованным ребенком, но знала границы дозволенного. У меня есть татуировка: «Мне не нужно многое, мне нужно все» — это полностью меня описывает. Кстати, у меня более 40 тату, и все они отражают мое бунтарство в юности. Но папа и мама прощали мне все», — пояснила модель.

Она отметила, что познакомилась со своим будущим мужем в Сингапуре, придя на барбекю с подругой.

«Он стал красиво ухаживать, носил меня на руках, забил на остальных моделей. Напомню, что в 13 лет меня лишили девственности, а это оказался, на тот момент, мой будущий муж! Это такая больная история, но я ее описываю в книге. А потом мне пришлось воспитывать любовь к себе, ведь муж меня унижал, я стояла на коленях и вымаливала прощение», — заявила Адаменко.

Девушка пояснила, что уход от мужа был «побегом из золотой клетки», однако она еще долго подвергалась преследованию со стороны бывшего супруга, которого назвала «тираном, принесшим кусочек ада» в ее жизнь и жизнь ее родителей.

«В тот период им управляли наркотики. Да и я, признаюсь, употребляла вместе с ним… (…) Но и расставшись с мужем-абьюзером, я продолжала испытывать комплекс жертвы. Еще до «Холостяка» я встречалась с 22-летним мальчиком. Он скорпион по гороскопу, как и Валентин. И так же агрессивно, как и он, реагировал на мою истерику. Парень тогда сказал мне: «Ты первая женщина, на кого я поднял руку»», — рассказала она.

По словам Адаменко, шоу «Холостяк» помогло ей и из проекта она «вышла другой», несмотря на разбитое сердце и то, что ей предпочли другую женщину.