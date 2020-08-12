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Исполнитель хита «If I Had a Hammer» умер от коронавируса 

Lenta.ru 1 час назад
Известный певец умер от коронавируса
Фото: Public Domain / Wikimedia
Американский певец, гитарист и актер Трини Лопес умер от коронавируса. Об этом сообщает The New York Times.
83-летний исполнитель хита «If I Had a Hammer» скончался в госпитале в Калифорнии. Как пояснил его друг Джо Чавира, у музыканта развились осложнения после заражение COVID-19.
Отмечается, что Лопес прославился в 1960-е годы, создавая уникальную смесь американского фолка, латиноамериканской музыки и рокабилли. Его версия композиции If I Had a Hammer была на первом месте в чартах 36 стран лет и потом много лет звучала на радиостанциях. Другой известный хит артиста Lemon Tree занимал десятое место в чате Billboard Hot 100.
В качестве актера Лопес появлялся в таких фильмах, как «Финкс», «Антонио», «Братья Харди и Нэнси Дрю», «Грязная дюжина», «Ночной плейбой» и «Свадьба на скалах».
2 апреля сообщалось, что американский композитор и музыкант Адам Шлезингер (Adam Schlesinger) умер от коронавирусной инфекции в Нью-Йорке. Ему было 52 года. Последнюю неделю жизни он провел в больнице.
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Шоу-бизнес , Трини Лопес
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