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Лоза усомнился в диагнозе Ефремова 

Москва24 1 час назад
Лоза усомнился в диагнозе Ефремова
Фото: РИА Новости
Музыкант Юрий Лоза заявил, что не уверен в реальности инсульта у актера Михаила Ефремова.

"Дело в том, что накануне Михаил "на голубом глазу" сказал — мол, ничего не помнит, хотя до этого полностью признавал свою вину. Думаю, ответ мы узнаем скоро, потому что данное заболевание отражается на всём — на внешнем виде, речи, памяти, подвижности и т.д. ", — написал Лоза на своей странице в Facebook.

Он вспомнил своего отца, который, утверждает музыкант, после аналогичного диагноза вышел из больницы "человеком с ограниченными возможностями". Лоза считает, что с актерами никогда нельзя узнать, живут они по-настоящему или играют роль. Он полагает, что изобразить больного несложно.

"Но я не собираюсь сыпать догадками или строить какие-нибудь предположения. А значит, никаких слов кроме пожелания скорейшего возвращения в строй", — заключил музыкант.

12 августа в суд по делу о смертельном ДТП с участием Ефремова явились все участники процесса, за исключением самого актера. Ему стало плохо по дороге, артиста доставили в больницу 11 августа. Заседание перенесли на 18-е число.
Адвокат Эльман Пашаев отмечал, что актер — в предынсультном состоянии. Он утверждал, что тот находится в Боткинской больнице. Там же говорили, что пациента Ефремова у них нет. Защитник артиста заявил, что врачи подтвердили у него инсульт.
Авария с участием актера произошла в июне. Ефремов, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади. Он столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого получил тяжелые травмы и скончался в больнице.
Свидетели подтвердили, что в машине Ефремов находился один. Они рассказали, что тот оказался настолько пьян, что не смог пройти алкотест на месте, предлагал сотрудникам ГИБДД выпить и спеть песню.
Таганский суд Москвы отправил Ефремова под домашний арест. Он обвиняется по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека".
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Шоу-бизнес , Юрий Лоза , Эльман Пашаев , Михаил Ефремов , ГИБДД
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