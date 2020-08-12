Сын Ефремова рассказал о домогательствах в детстве 

Актер Никита Ефремов рассказал о пережитом в юности домогательстве со стороны мужчины.

«В более-менее осознанном возрасте ко мне приставал мужчина нетрадиционной сексуальной ориентации. Я спал ночью. Для меня это было шоком», — рассказал Ефремов в интервью онлайн-платформе Start на премьере документального фильма о насилии «Хватит».

По словам актера, это произошло на съемках детского фильма. С человеком, который к нему домогался, он жил в одном номере.

Ефремов признался, что никому не рассказал о произошедшем, поскольку в России «институт сильного человека построен на том, что ты должен все вытерпеть и прожить сам».

«Столько сразу страхов у меня — что если я кому-то скажу, то это не по-пацански, что я лох, что обо мне подумают…», — перечислил актер.

Ефремов вспомнил, что после инцидента позвонил маме и переселился в другой номер.