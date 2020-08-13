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Виталина требует миллион от Джигарханяна для возврата долга 

Клео.Ру и ещё 3 1 час назад
Виталина потребовала миллион от Джигарханяна
Фото: Клео.Ру
Пианистка задолжала 2 миллиона рублей бизнесмену Юрию Растегину. Для погашения долга она хочет привлечь Джигарханяна, требуя от него половину суммы.
В настоящий момент дело находится на рассмотрении в суде. При этом Цымбалюк-Романовская не отрицает того, что долг с ее стороны существует, она лишь считает, что должна выплачивать его не сама.
В свое время, когда в отношениях пары царила полная идиллия, Виталина посчитала нужным сделать ремонт в квартире Армена Борисовича. С этой целью она и взяла деньги в долг у Растегина. По словам бизнесмена, один миллион был предоставлен под расписку, а второй — по договору займа. В обоих случаях в качестве заемщика средств фигурировала Цымбалюк-Романовская.
В данный момент женщина требует привлечь к этому делу Джигарханяна, потому что в тот момент она состояла в браке с ним. Более того, она тратила деньги на улучшение состояния квартиры, в которой остался проживать актер.
Растегин говорит о том, что прекрасно знает Армен Борисовича и состоит с ним в прекрасных отношениях. Что думает сам актер по поводу этой ситуации, неизвестно, на сегодняшний день комментариев он не давал.
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