Виталина потребовала миллион от Джигарханяна

Пианистка задолжала 2 миллиона рублей бизнесмену Юрию Растегину. Для погашения долга она хочет привлечь Джигарханяна, требуя от него половину суммы.

В настоящий момент дело находится на рассмотрении в суде. При этом Цымбалюк-Романовская не отрицает того, что долг с ее стороны существует, она лишь считает, что должна выплачивать его не сама.

В свое время, когда в отношениях пары царила полная идиллия, Виталина посчитала нужным сделать ремонт в квартире Армена Борисовича. С этой целью она и взяла деньги в долг у Растегина. По словам бизнесмена, один миллион был предоставлен под расписку, а второй — по договору займа. В обоих случаях в качестве заемщика средств фигурировала Цымбалюк-Романовская.

В данный момент женщина требует привлечь к этому делу Джигарханяна, потому что в тот момент она состояла в браке с ним. Более того, она тратила деньги на улучшение состояния квартиры, в которой остался проживать актер.

Растегин говорит о том, что прекрасно знает Армен Борисовича и состоит с ним в прекрасных отношениях. Что думает сам актер по поводу этой ситуации, неизвестно, на сегодняшний день комментариев он не давал.