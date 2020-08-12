Киркоров радостно сообщил, что переболел коронавирусом

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Переболевший коронавирусом Киркоров попал на видео 

Алевтина Жаркова 58 минут назад
Филипп Киркоров заявил журналистам, что переболел коронавирусом. Звезда отечественного шоу-бизнеса сообщил о том, что перенес COVID-19, на вечеринке, посвященной выпуску нового совместного клипа с рэпером Давидом Манукяном. Фрагмент интервью опубликовал Telegram-канал «Подъем».

«Я коронавирусом переболел, у меня все хорошо. У меня антитела, я ничего не боюсь. В маске не хожу», — поведал окружающим популярный российский певец.

Кроме того, Киркоров сообщил, что болезнь у него протекала бессимптомно, пообещав впоследствии раскрыть все подробности случившегося. В СМИ уже появились предположения, что опасной инфекцией король российской сцены мог заразиться на фестивале искусств «Славянский базар», который проходил в Витебске в июле.
Шоу-бизнес , Видео , Филипп Киркоров , Давид Манукян
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