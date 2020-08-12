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«Трезвенница» Диана Шурыгина в Турции оголилась и взялась за бутылку 

News.ru и ещё 1 1 час назад
«Трезвенница» Шурыгина оголилась и взялась за бутылку
Фото: shurygina_vlog/vk.com
Скандально известная звезда ток-шоу Диана Шурыгина в очередной раз обнародовала в Instagram откровенное фото в бикини, максимально обнажив ягодицы. Однако на снимке, сделанном во время отдыха в Турции, подписчиков её аккаунта привлекло не только это.
Кадр на фоне моря, где девушка стоит спиной к камере, вызвал обсуждения бутылки с пивом, которую Шурыгина держит в руках. Дело в том, что она неоднократно заявляла о своём отрицательном отношении к алкоголю, утверждая, что вообще не употребляет спиртное.
Некоторые, впрочем, предположили, что это может быть безалкогольное пиво. Однако скептики напомнили, что найти его в Турции крайне сложно. Коме того, в историях соцсети у Шурыгиной было множество эпизодов, где явно фигурировали горячительные напитки, пишет «Экспресс Газета».
Фигура девушки при этом привела поклонников в восторг. Они одарили её множеством комплиментов.
О самом отдыхе немного посочувствовали. Оказалось, что поначалу медийная персона со своим поклонником прилетела в Стамбул, где «есть на что посмотреть, но пляжей и выхода к морю вообще нет». После этого пара направилась в Анталью, где и решила остановиться на отдых.
При этом Шурыгина высказала недовольство мерами безопасности, принятыми на фоне пандемии коронавируса. Ей явно пришлось не по нраву, что везде измеряют температуру и требуют носить защитные маски. Отель не стал исключением.
Девушка стала известна на всю страну после истории с изнасилованием на даче. Она регулярно появлялась на ток-шоу у Андрея Малахова и некоторое время спустя вышла замуж за оператора Первого канала. Однако брак распался через два года, так как супруг хотел обзавестись детьми, а героиня телеэкрана оказалась к такому этапу не готова и вообще охладела к избраннику.
Ранее NEWS.ru сообщал, что девушка поругалась со своим возлюбленным — миллионером Денисом Ребровым. Причиной разлада в отношениях стала подруга Шурыгиной Виктория Ляхоцкая
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Шоу-бизнес , Диана Шурыгина , Андрей Малахов
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