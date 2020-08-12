Шурыгина попала под шквал критики

Скандально известная после передач об изнасиловании Диана Шурыгина рассказала в соцсетях о своем отдыхе в Турции , проиллюстрировав его фотографией с бутылкой алкоголя. Подписчики напомнили девушке, что она говорила об аллергии на горячительные напитки, пишет «Экспресс-газета».

Как писал «Рамблер», Диана Шурыгина снялась в передаче «Пусть говорят», где рассказала, что ее изнасиловал знакомый после того, как она перебрала спиртного. История девушки переросла в серию телепрограмм и принесла ей популярность.

Шурыгина рассказала, что отдыхает в Турции и о принятых там мерах безопасности в связи с коронавирусом. Однако внимание подписчиков на фото девушки, позировавшей в купальнике на фоне моря, привлекла бутылка, которую она держит в руках.

«Это та, которая говорила в своих «сторис»: «Ребята, я не пью. У меня аллергия на алкоголь. Я вообще его пить не могу!»?», «Это что — „Балтика“?» — высмеяли звезду комментаторы.

Некоторые, впрочем, предположили, что это может быть безалкогольное пиво. Однако им напомнили, что в Турции такое пиво достать очень сложно и указали на то, что в «сторис» у Шурыгиной неоднократно фигурировали горячительные напитки.

При этом фигура девушки восхитила комментаторов, назвавших ее «божественной».