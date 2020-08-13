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СМИ: Гармаш требовал миллион за работу в «Современнике» 

News.ru и ещё 2 27 минут назад
Новая версия ухода Сергея Гармаша из «Современника» появилась в театральной Москве. По слухам, актёр требовал от худрука Виктора Рыжакова миллион рублей за работу в театре, в чём ему и было отказано.
Рыжаков возглавил театр после смерти Галины Волчек, хотя она видела своим преемником только Гармаша. Но к её воле никто не прислушался. Гармаш же был согласен работать в «Современнике» за миллион рублей, пишет «Собеседник».
В итоге актёр ушёл, а остальные его коллеги ждут, когда уйдёт Рыжаков. Есть слух, что Рыжакова назначили худруком для того, чтобы вовсе закрыть театр. Что он планирует ставить, неизвестно. Но ясно, что с уходом Гармаша и Ефремова выручка театра заметно снизится.
Ранее NEWS.ru сообщал, что некогда очень популярный театр «Современник» ныне слывёт кузницей политического диссидентства, коллективом активных оппозиционных подписантов и исключительно рукопожатных деятелей с «хорошей генетикой». Чего стоят призывы Лии Ахеджаковой, адресованные нынешнему режиму, постоянно каяться за всё содеянное.
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Комментарии 2
Шоу-бизнес , Видео , Виктор Рыжаков , Галина Волчек , ИД "Собеседник" , Москва
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