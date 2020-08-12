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Глюкоза: «Обидно, что тебя кидают в топку политического фарса» 

Суть событий 1 час назад
«Обидно, что тебя кидают в топку политического фарса»
Фото: Суть событий
Несколько дней назад певице Глюкозе (Наталье Чистяковой-Ионовой) было отказано во въезде на территорию Украины. Пересекать границу этой страны теперь ей запрещено на ближайшие три года. По словам певицы, она только сейчас оправилась от шока и решила рассказать, что тогда произошло.
В Киев Глюкоза прилетела с личными и творческими целями — она собиралась увидеться с друзьями и поработать над новой музыкой. Ранее ей уже запрещали на три года въезд на Украины, но его действие уже истекло. Однако и на этот раз дальше аэропорта её не пустили. Пограничники опрашивали её на протяжении нескольких часов, причём на украинском языке, несмотря на то, что певица на нём не говорит, и главным вопросом было — "Чей Крым?". Обо всём этом она рассказала в своём "Инстаграме".
После общения с сотрудниками пограничной службы Глюкоза, по её словам, осталась в тяжёлом эмоциональном состоянии, поэтому долго и не комментировала произошедшее. "Обидно до слёз, что тебя бессовестно унижают, провоцируют, используют и просто кидают в топку политического фарса", — поделилась певица эмоциями.
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Шоу-бизнес , Киев
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