«Обидно, что тебя кидают в топку политического фарса»

Несколько дней назад певице Глюкозе (Наталье Чистяковой-Ионовой) было отказано во въезде на территорию Украины . Пересекать границу этой страны теперь ей запрещено на ближайшие три года. По словам певицы, она только сейчас оправилась от шока и решила рассказать, что тогда произошло.

Киев Глюкоза прилетела с личными и творческими целями — она собиралась увидеться с друзьями и поработать над новой музыкой. Ранее ей уже запрещали на три года въезд на Украины, но его действие уже истекло. Однако и на этот раз дальше аэропорта её не пустили. Пограничники опрашивали её на протяжении нескольких часов, причём на украинском языке, несмотря на то, что певица на нём не говорит, и главным вопросом было — "Чей Крым?". Обо всём этом она рассказала в своём "Инстаграме".

После общения с сотрудниками пограничной службы Глюкоза, по её словам, осталась в тяжёлом эмоциональном состоянии, поэтому долго и не комментировала произошедшее. "Обидно до слёз, что тебя бессовестно унижают, провоцируют, используют и просто кидают в топку политического фарса", — поделилась певица эмоциями.