Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Филипп Киркоров бессимптомно переболел коронавирусом 

Газета.Ru и ещё 4 46 минут назад
Киркоров переболел коронавирусом
Фото: Газета.Ru
Российский певец Филипп Киркоров признался, что бессимптомно переболел коронавирусом. Об этом сообщает Telegram-канал "Подъем".
На мероприятии по случаю выпуска совместного клипа с рэпером Давидом Манукяном "Ролекс" артист сообщил, что ходит без маски, так как у него "антител сейчас очень много".
По словам Киркорова, он провел две недели на самоизоляции, болезнь проходила бессимптомно. По прошествии 14 дней тест на COVID-19 показал отрицательный результат.
Артист отметил, что его близкие не заразились, а сам он чувствует себя отлично.
Видео дня. В Сети возмутились кроссовками Киркорова за миллион рублей
Газета.Ru: последние новости
Исполнительницу хита "Ягода-Малина" Легкоступову подключили к аппарату ИВЛ Исполнительницу хита "Ягода-Малина" Легкоступову подключили к аппарату ИВЛ В центре Минска высадили около 20 грузовиков силовиков В центре Минска высадили около 20 грузовиков силовиков Исполнительницу хита "Ягода-Малина" Легкоступову нашли с пробитой головой в Москве Исполнительницу хита "Ягода-Малина" Легкоступову нашли с пробитой головой в Москве
Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Давид Манукян
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Мне тупо страшно»: Водонаева о Ефремове
«Мне тупо страшно»: Водонаева о Ефремове
Умерших в Турции от COVID россиян оставят за границей
Умерших в Турции от COVID россиян оставят за границей
Контактируют и не заражаются: кому не страшен COVID-19
Контактируют и не заражаются: кому не страшен COVID-19
Путин поздравил Александра Журбина с юбилеем
Путин поздравил Александра Журбина с юбилеем
Видео
Киркоров радостно сообщил, что переболел коронавирусом
00:50
Киркоров радостно сообщил, что переболел коронавирусом
Шоу-бизнес
Крупнейшую за всю историю нарколабораторию закрыли
00:30
Крупнейшую за всю историю нарколабораторию закрыли
Происшествия Криминал
Военная машина протаранила легковое авто в Белоруссии
00:34
Военная машина протаранила легковое авто в Белоруссии
В мире Происшествия
Российская нарколаборатория с рабами попала на видео
02:44
Российская нарколаборатория с рабами попала на видео
Происшествия Криминал
«Искрометная» посадка МиГ-31 без колеса попала на видео
00:21
«Искрометная» посадка МиГ-31 без колеса попала на видео
Армия Войска
Опубликовано видео ко дню ВВС РФ 2020
02:03
Опубликовано видео ко дню ВВС РФ 2020
Армия
Стрельба ОМОН по людям в Минске попала на видео
00:22
Стрельба ОМОН по людям в Минске попала на видео
Происшествия
Тихановская сбежала в Литву и попала на видео
01:56
Тихановская сбежала в Литву и попала на видео
В мире
Откровения торговца детьми попали на видео
08:50
Откровения торговца детьми попали на видео
Происшествия
Появилось видео упавшего на ребенка потолка
02:48
Появилось видео упавшего на ребенка потолка
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение