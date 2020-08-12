Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Они просто светятся»: подруга Легкоступовой сделала заявление 

Павел Тиунов 1 час назад
Подруга Легкоступовой прокомментировала версию об избиении певицы мужем
Фото: Instagram
У исполнительницы хита «Ягода-малина» Валентины Легкоступовой, которая, по сообщениям СМИ, получила серьезную травму головы в якобы нетрезвом состоянии, никогда не было проблем с алкоголем, заявила изданию Starhit подруга певицы Ольга Сивакова. Женщина также выразила сомнение, что к инциденту может иметь отношение супруг артистки яхтсмен Юрий Фирсов.
Накануне, как сообщал «Рамблер», в СМИ появилась информация, что 54-летняя Валентина Легкоступова была госпитализирована с серьезной травмой головы. Певица якобы впала в кому, медики провели ей сложную операцию. Журналисты пояснили, что артистка на несколько дней ушла в запой вместе со своим супругом Юрием Фирсовым. Затяжное застолье прервала дочь певицы, которая отвезла обоих в наркологическую клинику. Там медики обнаружили у Легкоступовой синяки по всему телу и серьезную травму головы. Примечательно, что Фирсов, придя в себя, сбежал из больницы. Позже его задержали правоохранители.
Ольга Сивакова заявила, что дружит с Легкоступовой с детства. Она уверяет, что певица никогда не зависела от алкоголя.

«Никогда не употребляла. Так что слухи о ее проблемах со спиртным — полная чушь», — подчеркнула она.

По словам женщины, версия о том, что Фирсов мог избить супругу тоже не выдерживает никакой критики. Женщина не может поверить в то, что супруги часто конфликтовали из-за того, что яхтсмен не мог найти общий язык с детьми Легкоступовой от первого брака.

«Вы видели их, когда они вместе? Да они просто светятся! И по Юрию разве скажешь, что он может быть агрессором?» — резюмировала она.

По данным СМИ, сам Фирсов заявил, что певица получила травму, оступившись в ванной. По его словам, с артисткой «все хорошо»: сейчас она находится в сознании, а через два дня ее уже должны выписать.
Видео дня. В Сети возмутились кроссовками Киркорова за миллион рублей
Комментарии 1
Шоу-бизнес , Юрий Фирсов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Минске задержали координатора протестов с рюкзаком долларов
В Минске задержали координатора протестов с рюкзаком долларов
Моряки наткнулись на загадочно погибшую подлодку
Моряки наткнулись на загадочно погибшую подлодку
ОМОН перекрыл все входы и выходы рынка «Теплый стан»
ОМОН перекрыл все входы и выходы рынка «Теплый стан»
Германия «закрыла» вакцине РФ путь в Европу
Германия «закрыла» вакцине РФ путь в Европу
Видео
Российская нарколаборатория с рабами попала на видео
02:44
Российская нарколаборатория с рабами попала на видео
Происшествия Криминал
«Искрометная» посадка МиГ-31 без колеса попала на видео
00:21
«Искрометная» посадка МиГ-31 без колеса попала на видео
Армия Войска
Военная машина протаранила легковое авто в Белоруссии
00:34
Военная машина протаранила легковое авто в Белоруссии
В мире Происшествия
Опубликовано видео ко дню ВВС РФ 2020
02:03
Опубликовано видео ко дню ВВС РФ 2020
Армия
Стрельба ОМОН по людям в Минске попала на видео
00:22
Стрельба ОМОН по людям в Минске попала на видео
Происшествия
Тихановская сбежала в Литву и попала на видео
01:56
Тихановская сбежала в Литву и попала на видео
В мире
Откровения торговца детьми попали на видео
08:50
Откровения торговца детьми попали на видео
Происшествия
Появилось видео упавшего на ребенка потолка
02:48
Появилось видео упавшего на ребенка потолка
Происшествия
Массовые задержания в Белоруссии попали на видео
00:40
Массовые задержания в Белоруссии попали на видео
Опубликовано видео срочной госпитализации Ефремова из суда
00:55
Опубликовано видео срочной госпитализации Ефремова из суда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение