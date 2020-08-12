Подруга Легкоступовой прокомментировала версию об избиении певицы мужем

У исполнительницы хита «Ягода-малина» Валентины Легкоступовой, которая, по сообщениям СМИ, получила серьезную травму головы в якобы нетрезвом состоянии, никогда не было проблем с алкоголем, заявила изданию Starhit подруга певицы Ольга Сивакова. Женщина также выразила сомнение, что к инциденту может иметь отношение супруг артистки яхтсмен Юрий Фирсов

Накануне, как сообщал «Рамблер», в СМИ появилась информация, что 54-летняя Валентина Легкоступова была госпитализирована с серьезной травмой головы. Певица якобы впала в кому, медики провели ей сложную операцию. Журналисты пояснили, что артистка на несколько дней ушла в запой вместе со своим супругом Юрием Фирсовым. Затяжное застолье прервала дочь певицы, которая отвезла обоих в наркологическую клинику. Там медики обнаружили у Легкоступовой синяки по всему телу и серьезную травму головы. Примечательно, что Фирсов, придя в себя, сбежал из больницы. Позже его задержали правоохранители.

Ольга Сивакова заявила, что дружит с Легкоступовой с детства. Она уверяет, что певица никогда не зависела от алкоголя.

«Никогда не употребляла. Так что слухи о ее проблемах со спиртным — полная чушь», — подчеркнула она.

По словам женщины, версия о том, что Фирсов мог избить супругу тоже не выдерживает никакой критики. Женщина не может поверить в то, что супруги часто конфликтовали из-за того, что яхтсмен не мог найти общий язык с детьми Легкоступовой от первого брака.

«Вы видели их, когда они вместе? Да они просто светятся! И по Юрию разве скажешь, что он может быть агрессором?» — резюмировала она.

По данным СМИ, сам Фирсов заявил, что певица получила травму, оступившись в ванной. По его словам, с артисткой «все хорошо»: сейчас она находится в сознании, а через два дня ее уже должны выписать.