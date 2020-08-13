Киркоров стащил платье с Бузовой 

Певец Филипп Киркоров на закрытой презентации нового клипа на песню «Ролекс» стащил платье с танцующей на столе Ольги Бузовой. Видеозапись происшествия опубликовал Telegram-канал YOBAJUR.

На видео певица и телеведущая Ольга Бузова в окружении поклонников танцует на столе, а Киркоров, решив поддержать ее за талию, потянул платье вниз, оголив ее грудь. Бузова смутилась, поправила наряд и продолжила танцевать.

По данным Peopletalk, презентация нового клипа на песню «Ролекс» Филиппа Киркорова и возлюбленного Ольги Бузовой Давида Манукяна «прошла громко». Гости не только посмотрели клип, но и попробовали торт, украшенный декоративными цепями и ролексами, а также посмотрели на фейерверк.

Как сообщал «Рамблер», ранее стало известно, что Бузова могла поссориться со своим молодым человеком, из-за того, что тот записал песню с Киркоровым раньше нее. Перед этим на протяжении нескольких недель Бузова и Манукян не публиковали совместных фотографий, сторис и тиктоков.