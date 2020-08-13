Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

Киркоров стащил платье с Бузовой 

Алиса Селезнёва и ещё 15 50 минут назад
Киркоров стащил платье с Бузовой
Фото: РИА Новости
Певец Филипп Киркоров на закрытой презентации нового клипа на песню «Ролекс» стащил платье с танцующей на столе Ольги Бузовой. Видеозапись происшествия опубликовал Telegram-канал YOBAJUR.
На видео певица и телеведущая Ольга Бузова в окружении поклонников танцует на столе, а Киркоров, решив поддержать ее за талию, потянул платье вниз, оголив ее грудь. Бузова смутилась, поправила наряд и продолжила танцевать.
По данным Peopletalk, презентация нового клипа на песню «Ролекс» Филиппа Киркорова и возлюбленного Ольги Бузовой Давида Манукяна «прошла громко». Гости не только посмотрели клип, но и попробовали торт, украшенный декоративными цепями и ролексами, а также посмотрели на фейерверк.
Как сообщал «Рамблер», ранее стало известно, что Бузова могла поссориться со своим молодым человеком, из-за того, что тот записал песню с Киркоровым раньше нее. Перед этим на протяжении нескольких недель Бузова и Манукян не публиковали совместных фотографий, сторис и тиктоков.
Видео дня. После развода Муциниеце получает один удар за другим
Комментарии
Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Давид Манукян
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия может перестать существовать из-за Белоруссии
Россия может перестать существовать из-за Белоруссии
«Тошнотворнее человека в своей жизни я не видел»
«Тошнотворнее человека в своей жизни я не видел»
«Мы работаем»: Лукашенко наносит ответный удар
«Мы работаем»: Лукашенко наносит ответный удар
Тихановская пошла на сделку с властями Белоруссии
Тихановская пошла на сделку с властями Белоруссии
Видео
Ближайший союзник России отворачивается от Москвы
00:48
Ближайший союзник России отворачивается от Москвы
В мире Статьи
Опубликовано видео осквернившей храм голой туристки
00:09
Опубликовано видео осквернившей храм голой туристки
В мире Происшествия
Михаил Ефремов в Боткинской больнице попал на видео
00:03
Михаил Ефремов в Боткинской больнице попал на видео
Общество Шоу-бизнес
Суд над укравшей 25 млн рублей кассиршей попал на видео
02:35
Суд над укравшей 25 млн рублей кассиршей попал на видео
Происшествия
В деле о расчлененке появились шокирующие подробности
00:07
В деле о расчлененке появились шокирующие подробности
Происшествия
Лучше бы в Крым поехали: Кудрявцева взбесила россиян
01:00
Лучше бы в Крым поехали: Кудрявцева взбесила россиян
Шоу-бизнес
Четыре страны обратились к Лукашенко с призывом
00:20
Четыре страны обратились к Лукашенко с призывом
В мире
Физкультурники вместо тренировки подрались у тренажера
00:47
Физкультурники вместо тренировки подрались у тренажера
Происшествия Новости Москвы
Расчлененка в Москве: стали известны жуткие подробности
00:14
Расчлененка в Москве: стали известны жуткие подробности
Происшествия Криминал
Рассекречен диагноз госпитализированного Ефремова
00:21
Рассекречен диагноз госпитализированного Ефремова
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение